På jagt efter olympiske medaljer i Tokyo: Her er de nordjyske deltagere

SPORT:Der tages snart hul på de olympiske lege, som skulle have været afviklet i fjor. OL i Tokyo er således et år forsinket grundet coronapandemien.

Men nu tillader verdenssituationen, at der skal jagtes OL-medaljer, når verdens bedste atleter samles i værtslandet Japan. En håndfuld af dem er nordjyske sportsudøvere, der har taget turen østpå for at dyste i deres respektive discipliner.

Seks nordjyder er fordelt på tværs af håndbold, svømning, cykling, ridning og dressur.

Derudover er nordjyske sportshold også repræsenteret på tværs af flere nationaliteter. Af danskere er Aalborg Håndbold-spilleren Henrik Møllgaard med til OL, mens Mathias Christiansen repræsenterer Vendsyssel Elite Badminton i Badmintonligaen.

Når det kommer til atleter med bopæl eller opvækst i Nordjylland, lægger vi ud med en holdkammerat til netop Henrik Møllgaard - både på landsholdet og i Aalborg Håndbold gennem den netop afrundede håndboldsæson.

Magnus Saugstrup

Arkivfoto: Henrik Bo

Efter OL skal Magnus Saugstrup mod Tyskland, hvor han tager hul på sin første sæson i Magdeburg. De har lokket stregspilleren væk fra Aalborg Håndbold, hvor nordjyden de seneste sæsoner har slået sig fast som en markant profil.

Håndboldspilleren fra Gistrup er midt i et stort gennembrud på landsholdsniveau og får med stor sandsynlighed en rolle ved OL. Han var nemlig en del af det danske herrelandshold, som blev verdensmestre tidligere på året. Her viste Saugstrup også sine store evner på halgulvet.

Dermed er det også et markant bud på en nordjysk medaljevinder i Tokyo, som kan findes på det danske herrelandshold i håndbold.

Magnus Saugstrup og resten af håndboldherrerne tager hul på OL-programmet 24. juli, hvor værtslandet Japan venter i den første af fem gruppekampe.

Simon Hald

Arkivfoto: Henrik Bo

Den nuværende Flensburg-Handewitt-spiller Simon Hald, som også har en fortid i Aalborg Håndbold, er ligeledes i den danske håndboldbruttotrup ved OL. Hald er dog med som reserve og står dermed til at kigge langt efter spilletid i skrivende stund.

Den store stregspiller er vokset op i Gistrup og har fået sin håndboldopdragelse i Nøvling IF, hvilket også er tilfældet med Saugstrup.

Michael Valgren

Arkivfoto

Den velkendte cykelrytter fra Østerild i Thy er med til sit første OL. Michael Valgren har nemlig kun deltaget ved ungdomslegene tilbage i 2010. Han er med i den danske gruppe af mandlige landevejsryttere, hvor der foruden nordjyden er Jakob Fuglsang, Kasper Asgreen og Christopher Juul-Jensen.

Den tidligere rytter for Tinkoff-Saxo samt Astana er i dag tilknyttet det amerikanske hold, EF Education-Nippo. Men det bliver altså under danske faner, at 29-årige Valgren skal give den gas i pedalerne ved OL.

Herrernes landevejscykling starter på førstedagen af OL - lørdag den 24. juli.

Karoline Sørensen

Arkivfoto: Bo Lehm

Et finsk afbud i 4x100 meter medley holdkap betød, at Danmark trods forventningerne alligevel kunne stille med svømmere i den kategori. Det kastede en nordjysk OL-deltagelse af sig i form af thyboen Karoline Sørensen fra Thisted Svømmeklub.

Den 19-årige har især vist sine evner inden for disciplinen rygcrawl. Det blev således også til EM-guld på langbane tidligere på året. I foråret blev hun ligeledes Årets Sportsnavn i Thy.

Teenageren er altså den nordjyske gruppes benjamin ved dette års OL. I en tidlig alder får hun således opfyldt drømmen om at deltage ved legene, som hun også udtrykte håb om ved kåringen som Årets Sportsnavn.

Fie Udby

Arkivfoto: Henrik Bo

Fie Udby er en nordjysk atlet med OL-erfaring, og hun skal igen deltage ved olympiaden. Tidligere har hun roet ved OL i Rio de Janeiro i 2016 samt i London i 2012.

Udby er oprindeligt fra Hobro og har i mange år repræsenteret Hobro Roklub i konkurrencesammenhæng.

Denne gang er sølvvinderen i singlesculler fra 2012 med i kategorien dametoer, hvor den 36-årige nordjyde konkurrerer med makkeren Lærke Berg Rasmussen.

Det var faktisk singlesculleren, som Fie Udby havde tænkt sig at satse på til dette års OL. Men i sidste ende blev som en del af dametoeren uden styrmand, at billetten til Tokyo blev sikret. De danske damer roede sig til OL kun tre uger efter, at de blev sat sammen til en duo.

Fie Udby og Lærke Berg Rasmussen tager hul på deres første heat lørdag 24. juli. Det sker på det nybyggede regatta stadion, Sea Forest Waterway.

Carina Cassøe Krüth

Arkivfoto: Bente Poder

Dressurrytteren Carina Cassøe Krüth tager hul på sin første OL-deltagelse i Tokyo. Med individuelt DM-sølv i fjor og et nordisk mesterskab for hold har hun kvalificeret sig til legene.

Tilflytteren bor ved Rørbæk i Rebild, mens hun efter OL flytter til Hem ved Mariager sammen med sin ægtefælle Casper Cassøe, der er direktør for hesteavlsforeningen Dansk Varmblod. Sammen har de CK Dressage.

Derudover er hesteopdrætteren Andreas Helgstrand med som træner for hende. Han er selv tidligere OL-deltager og driver til dagligt Helgstrand Dressage ved Uggerhalne.

Carina Cassøe Krüth deltager med den 10-årige hoppe ved navn Heiline's Danciera - som også kaldes Danse. Holddressur starter 27. juli, mens det individuelle freestyle-grandprix afvikles fra 28. juli.