På lørdag løber de 160,9 km: Her er fem ting, du skal vide om 100 Miles

MORS:Lørdag kl. 9:30 går starten for ultraløbet 100 Miles Mors. Det sker på Kirketorv i Nykøbing, hvor der traditionen tro løbes to runder á en kilometer i byen, så løberne kan suge publikums energi til sig, inden de begiver sig ud på de hårrejsende 160,9 km. rundt på Limfjordsøen.

Det er den lokale løbeklub Pinen og Plagen, der står for at arrangere det benhårde løb, som afvikles for 16. gang. Vi har talt med klubbens formand Jann Søndergaard om, hvad man bare skal vide om 100 Miles:

1. Bedste tid er fortsat ubesejret efter 13 år

Det er det ungarske løbefænomen Attila Vozár, der har rekorden for bedste tid på 100 Miles. Den satte han i 2009, da han gennemførte løbet på 13:28:16.

Ingen har i de mellemliggende år lykkedes med at gøre ham kunsten efter, men flere har nærmet sig. Sidste år var norske Bjørn Tore Kronen Taranger fra Bergen snublende tæt på, da han krydsede målstregen bare tre minutter langsommere. Nordmanden deltager ikke i 2022, da han skal til EM, men han har lovet at vende tilbage i 2023, hvor han går efter en ny rekord.

Bedste lokale resultat er sat af eksilmorsingboen Jacob Justesen, der er opvokset i Sundby men bosat i Aarhus, som i 2020 opnåede en samlet tredjeplads - og netop Jacob Justesen bliver af Jann Søndergaard spået til at være én af de store favoritter til titlen i år:

- Jeg ville sætte mange penge på, at han kunne gå hen og vinde i år, hvis han har benene til det og alt flasker sig for ham. Det bliver spændende, siger Jann Søndergaard.

2. Der er konkurrencer i konkurrencen

Selvfølgelig konkurrerer alle først og fremmest om titlen som vinder af 100 Miles, men undervejs på ruten er der indlagt tre mindre konkurrencer, der er med til at holde spændingen i top.

Når løberne har tilbagelagt godt 67 km. rammer de Salgjerhøj ved Flade, der betegnes som "løbets Alpe d'Huez". Her konkurrerer løberne selvfølgelig om at vinde Bjergtrøjen, mens en rød djævel - ganske som i cykelløbet - hepper dem på vej. Bjergspurten strækker sig over 1 km. med 89 højdemeter.

Ved mørkets frembrud omkring kl. 21 starter Natløbet, når løberne runder 100 km. mærket, og varer frem til 110 km. mærket. Undervejs kommer løberne forbi Karby, hvor der er stor fest og ønskekoncert med musiknumre, som løberne i forvejen har bedt om at få spillet, når de løber forbi.

Endelig starter konkurrencen Beat the Pain næste morgen kl. 06:00. Denne sidste dyst er tilegnet de løbere, der fighter hårdest for at nå i mål indenfor de 26 timer, inden løbet fløjtes af.

Hvis man i løbet af årene når op på at have gennemført 100 Miles fem gange, får man desuden et bæltespænde til minde om bedriften. Sten Christensen fra Vrå har været med flest gange - han deltager i år i sit niende 100 Miles.

3. Der er deltagerrekord i 2022

Årets løb omfatter 124 startende, og det er flere end der nogensinde tidligere har været med i 100 Miles.

Startnumrene til årets udgave af løbet blev revet væk på bare 2,5 time, da de kom til salg i november.

12 nationer er repræsenteret blandt de startende i år, og der er otte løbere til start, som har en tilknytning til Mors - heriblandt tæller dog også eksilmorsingboere, tilføjer Jann Søndergaard.

4. 250 frivillige får tingene til at ske

Det er en kæmpe maskine, der ruller sig ud, når det store løb skal afvikles. Mellem 200-250 frivillige løfter i flok over de 26 timer, løbet foregår, men arbejdet rækker også langt udover løbsdagen alene.

- Vi er en 20-25 stykker, der arbejder med det over et helt år, for at få alt til at flaske sig. Heraf er vi 12, der sidder som kernen i det og arbejder lidt mere med det end andre, forklarer formanden.

Men én ting er organisationen bag 100 Miles, der er på plads for at sikre, at afviklingen kan køre gnidningsfrit - en anden ting er de mange beboerforeninger og lokale, der sørger for at skabe en fest langs ruten, hvilket er med til at skabe den helt særlige stemning, som 100 Miles også er kendt for.

5. Du kan også følge med hjemme fra sofaen

Fedest er det selvfølgelig at opleve løbet i levende live, men har man ikke muligheden for at planlægge en smuttur til Mors på lørdag, så behøver man ikke gå glip af spændingen af den grund.

Lig tidligere år kommer 100 Miles organisationen til at livestreame løbet på Facebook, hvor man også vil se live-interviews med nogle af deltagerne.

Er man endnu mere nørdet, er der også mulighed for at dykke dybere ned i løbet, efterhånden som det skrider frem. Alle løbere er nemlig udstyret med GPS, så hvis man downloader app'en "Time2Time Racemap", kan man følge dem rundt på ruten og holde overblik over, hvordan de placerer sig i forhold til hinanden.

Og så er Nordjyske selvfølgelig på pletten og vil løbende opsummere og rapportere fra nogle af de gode rutefester, der kommer til at folde sig ud overalt på Mors.