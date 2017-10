På vej mod toppen

AARHUS: Sæsonen udvikler sig efterhånden eventyrligt for Mors-Thy Håndbold.

Det ellers så skadesplagede hold, der gang på gang stiller op med flere unge spillere med ringe ligaerfaring, vandt lørdag eftermiddag igen - denne gang med 28-27 ude over ellers stærkt kørende Århus Håndbold.

Hjemmeholdet var endda længe i vinderposition og gik efter en god afslutning på første halvleg til pausen med 14-10. Fire mål var også forskellen midt i anden halvleg, men i slutfasen nåede Mors-Thy op, gik forbi og vandt på det mål, Marcus Dahlin scorede i sidste minut.

Det var hans 10. i kampen, og efter det overlevede nordvestjyderne det sidste Århus-forsøg på at hente point og kunne bryde ud i jubel over at have præsteret en ny overraskelse i mændenes håndboldliga.

Med sejren er Mors-Thy oppe på 10 point for otte kampe og er solidt placeret i bedste halvdel af tabellen.