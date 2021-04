Pål rimer igen på mål: Hobro sikrer vigtigt point

FODBOLD:Der skulle en målmandsfejl til, før Hobro kunne score mod Hvidovre. Lørdag spillede de to hold i 1. divisions nedrykningsspil 1-1 trods markante chancer til hjemmeholdet på et DS Arena med tilskuere på lægte

Her scorede Pål Alexander Kirkevold sit første mål i Hobro-trøjen siden 16. februar 2020. I mellemtiden har angriberen haft en lang skadesperiode, der holdt ham ude hele efterårssæsonen.

Med det ene point har nordjyderne fem point ned til den ene nedrykningsplads. De mangler dog fortsat at hente en sejr i indeværende kalenderår.

Se alle billederne fra kampen nederst i artiklen.

Hobro - Hvidovre 1-1 (0-1) Mål: 0-1 Marcus Lindberg (13. minut), 1-1 Pål Alexander Kirkevold (65. minut) Opstilling, Hobro (3-5-2): Adrian Kappenberger - Simon Jakobsen, Hugo Andersson, Jesper Bøge- Mathias Haarup, Mads Hvilsom (Alexander Baun, 51. minut), Jonas Brix-Damborg, Danny Amankwaa (Christian Cappis, 72. minut) , Jacob Tjørnelund (Christian Hørby, 85. minut) - Pål Alexander Kirkevold, Don Deedson (Mikkel M. Pedersen, 72. minut) VIS MERE

Kort inde i opgøret kom Mads Hvilsom til den første, store chance. Pål Alexander Kirkevold fandt Don Deedson, der sendte Hvilsom helt ind i det lille felt. Men angriberen sparkede over mål fra klos hold.

Marcus Lindberg fra Hvidovre skulle til gengæld bruge mindre plads, da han efter 12 minutter blev sendt i dybden af Nicolaj Agger. Sjællænderen kom alene igennem til Adrian Kappenberger, som blev udplaceret af en inderside mod fjerneste stolpe.

Dermed stod der 1-0 til gæsterne trods en god start for nordjyderne.

Kort inde i anden halvleg måtte Hobro-bænken se ærgerlige til, da Mads Hvilsom blev skiftet ud til fordel for Alexander Baun. Den erfarne angriber så nemlig ud til at få et vrid og blev båret fra banen.

Efter pausen pressede Hobro mest på, mens frustrationen tydeligvis voksende på hjemmeholdet. Men efter en times spil kom forløsningen.

Jacob Tjørnelund lagde et indlæg fra baglinjen, som målmand Marco Brylov kom ud og fik hænderne på. Men han mistede grebet om bolden, hvilket gav en chance af den allerstørste slags til Pål Alexander Kirkevold.

Uden problemer kunne han sende bolden i et mere eller mindre tomt mål til 1-1. Dermed scorede han også sit første mål i indeværende sæson.

Kort efter fik hjemmeholdets Don Deedson en stor chance efter et godt indlæg af Mathias Haarup. Men angriberen headede direkte på Brylov i mål.