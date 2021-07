Pål scorer igen mål: - Han bliver sindssyg vigtig for os

FODBOLD:Pål Kirkevold imponerede alle, da han fik sit gennembrud i Superligaen, hvor han bombede løs for Hobro og endda også blev topscorer.

Han pådrog sig dog en skade, og siden da har målformen ikke helt været på samme niveau. I perioden fra februar 2020 til april 2021 scorede han faktisk slet ikke.

I lørdagens træningskamp mod Jammerbugt, så han dog fit og skarp ud, og det udnyttede han til at bringe himmerlændingene foran med 1-0.

Cheftræner Martin Thomsen spår, at Kirkevold i det kommende halve år bliver en central brik i spillet.

- Han er en af dem, der bliver sindssyg vigtig for os. Han fylder meget i vores spil og arbejder benhamrende hårdt, og han bliver en vigtig brik i vores spil og jagten på at få en god start. Pål er et godt sted lige nu og viser sig rigtig godt frem, siger klubbens træner, der tidligere på sommeren kom til fra Skive.

Tidligere på året fortalte Pål Kirkevold til Nordjyske, at han havde været i kontakt med flere norske klubber, som længe har luret på angriberens egenskaber.

- Jeg har snakket med en del klubber deroppe, som har vist interesse i lang tid, kunne den norske angriber i april fortælle til Nordjyske.

Pål Kirkevold har udløb med Hobro IK ved slutningen af året, og det er endnu uvist, hvad fremtiden bringer for nordmanden.

Sandsynligt er det dog, at han figurerer i startopstillingen, når Hobro IK fredag rejser til Fredericia i sæsonpremieren. Kampen spilles klokken 19.00.