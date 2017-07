Pallesen: På grænsen til dumt

FODBOLD: Hele fire gange måtte målmand Nicolai Larsen pille bolden ud af AaB’s netmasker i hjemmekampen mod SønderjyskE, der med iskold gameplan straffede et hav af personlige fejl i AaB’s defensiv. 4-1 vandt gæsterne, efter AaB ellers så ud til at komme tilbage i kampen, da de med det samme svarede på gæsternes føringsmål på straffespark.

- Vi kan ikke forsvare, og vi kan ikke score, hvis jeg skal sige det kort. Vi laver nogle personlige fejl - mig selv inklusive - og vi er oppe imod en modstander, der spiller os meget klogt. Vi hopper i de fælder, som de sætter op for os. I Parken viste vi gode takter, men lige nu føles det som om, at det er meget længe siden. Vi lignede slet ikke det samme hold, siger højrebacken Kristoffer Pallesen.

- De personlige fejl har ikke noget med afstemningen på banen at gøre. Det er os selv, der spiller naivt og på grænsen til dumt. Vi er skuffede nu, men så kigger vi på lortet i morgen, og så kigger vi fremad. Lige så vel som man hurtigt skal glemme de gode kampe, så skal man også glemme, når man har spillet dårligt, siger han.

Angriberen Jannik Pohl fik åbnet sæsonens målkonto, da han stensikkert eksekverede et straffespark begået mod ham selv. Men han misbrugte til gengæld en stor chance for at gøre det til 2-1.

- Jeg er selvfølgelig træt af, at vi taber. Men for mig personligt var det meget vigtigt, at jeg fik scoret mit første mål i sæsonen. Jeg var slet ikke i tvivl, da jeg fik straffesparket, fordi jeg vidste, at det ville kunne sætte mig i gang. Desværre brænder jeg den store mulighed kort efter straffesparket, siger han.