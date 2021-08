Pallesen hjalp ny AaB-angriber i gang: Kan betyde en stor forskel

FODBOLD:AaB måtte nøjes med det ene point, da de søndag gæstede Randers FC i Superligaen, og at de fik det point med hjem, kan de takke Milan Makaric for.

I sin femte optræden for aalborgenserne fik den serbiske angriber hul på målbylden efter et fornemt forarbejde af Kristoffer Pallesen på højrekanten. Dermed fik AaB's wingback den anden assist på en uge.

- Dem er jeg super glad for, for det giver nogle mål og point til holdet. Jeg er også rigtig glad for, at vi fik Milan (Makaric, red.) i gang på målkontoen, for det betyder rigtig meget. Han har leveret nogle fine præstationer, men jeg har også hørt, at det for en angriber ikke betyder helt så meget som målene, siger Kristoffer Pallesen.

Kristoffer Pallesen fik for anden kamp i træk en assist på sit cv. Foto: Lars Pauli

AaB's cheftræner, Marti Cifuentes, noterede sig også, at målet fra serberens fødder var et brud på en vigtig barriere.

- For angribere kan det hurtigt blive noget mentalt, hvis de ikke får scoret. Han arbejder hårdt, men i løbet af ugens træninger har man måske godt kunnet se lidt anspændthed fra hans side i afslutningssituationerne. Nu tror jeg, at han vil sænke skuldrene en smule og være mere afslappet, og så skal der nok komme flere mål fra hans fødder, lyder det fra spanieren.

Som resten af AaB-holdet havde Milan Makaric det dog svært i anden halvleg mod Randers FC, der spillede med musklerne og fik et overtag.

- Randers har nogle stærke forsvarere, der gjorde arbejdsbetingelserne svære for Milan. Det handler blandt andet om, at han skal have nogle bedre afspilsmuligheder til holdkammeraterne, påpeger Martí Cifuentes.

Milan Makaric har niveauet til at score mange mål i Superligaen, påpeger AaB's cheftræner. Foto: Lars Pauli

Randers var i den sidste ende tættest på sejren via et hovedstød på overliggeren fra Frederik Lauenborg, og i AaB-lejren er man heller ikke tilfreds med kampen.

- De første 20 minutter var gode, men siden blev det en boksekamp på Randers' præmisser, og vi havde svært ved at sætte det fine spil sammen, som vi gjorde i Vejle senest. Vi får heller ikke sat vores pressituationer rigtigt op, så der egentlig mange ting, der ikke fungerede, siger Kristoffer Pallesen.

- Men skal jeg være positiv, så tror jeg måske, at vi havde tabt sådan en kamp i sidste sæson. Pilen peger i den rigtige retning, og vi viser noget stabilitet. Selvom det var Randers' kamp i 70 minutter, så vader de jo ikke ligefrem i chancer, påpeger AaB's rutinerede wingback.