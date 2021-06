Pallesen vil se fremgang i AaB's spil

FODBOLD:AaB indledte sæsonen 2021/22 med en træningskamp mod Hobro, hvor der ikke var så meget at råbe hurra for. Nu er træningskampe sat i verden for at bruges som netop træning, så AaB-lejren overlever nok den spagfærdige præstation mod Hobro. Det er dog ikke gået ubemærket hen hos en af holdets rutinerede kræfter, at det ikke så fantastisk ud i torsdagens testkamp.

- Målet med lørdagens kamp er helt sikkert, at vi skal ud og tage nogle skridt i den positive retning i forhold til indsatsen mod Hobro. Vi ved godt, at det ikke nødvendigvis er afgørende at vinde de træningskampe, men det skal gerne være bedre, end det var mod Hobro, siger Kristoffer Pallesen.

AaB-spillerne er blevet kørt fysisk hårdt i den første uges tid efter endt sommerferie, men det ser Kristoffer Pallesen ikke som en undskyldning for præstationen mod Hobro.

- Vi skal gerne se gode takter i vores spil, og vi har en klar plan, som vi tror på og arbejder ud fra. Hvis vi er i stand til at føre vores planer ud i livet, så er jeg sikker på, at vi nok skal få en god sæson, siger Kristoffer Pallesen.

Der bliver knoklet igennem med det konditionelle for tiden, men der er også meget klare fokuspunkter i den taktiske udvikling af holdet.

- Vi arbejder med nogle specifikke faser af spillet lige nu. Martí Cifuentes vil meget gerne se, at vi lykkes med de elementer i kampe, som fokuserer på til træning, siger Kristoffer Pallesen.

Vil sindssygt gerne vinde

Lørdagens modstander fra Viborg FF er en klub, som Kristoffer Pallesen har et nært forhold til. Det var her, at han i sin tid slog sit navn fast, så AaB endte med at købe ham fri af aftalen med viborgenserne.

- Det bliver sjovt at møde Viborg igen. Der er ikke så mange spillere tilbage fra den tid, hvor jeg spillede for klubben. Der er nok kun Jeppe Grønning, men meget af staben er den samme, så jeg har stadig en del korrespondance kørende med folk fra klubben, fortæller Kristoffer Pallesen.

- Det er en klub, som jeg ønsker alt det bedste for, bare ikke lige når de møder os. Jeg vil sindssygt gerne vinde over dem, og hvis de ender med at vinde, så ved jeg, at jeg kommer til at høre for det, selvom det kun er en træningskamp, siger højrebacken.

Lørdagens kamp spilles på AaB’s anlæg, og du kan se den live på nordjyske.dk, hvor kampen streames fra klokken 14. Nordjyskes sportsredaktør Claus Jensen er ved mikrofonen, hvor han får kompetent hjælp fra Thomas Gaardsøe.