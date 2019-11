Pallesens rutschebanetur: Det har været hårdt til tider

FODBOLD:AaB betalte i sommeren 2017 et millionbeløb for at hente Viborg-profilen Kristoffer Pallesen til klubben på en tre-årig kontrakt. Han var udset til at tilføre rutine og dynamik på højre back.

Kristoffer Pallesen er indtil videre noteret for 65 kampe i AaB-trøjen, og har i de seneste syv superligakampe fået fuld spilletid og leveret en række solide præstationer, men han har ikke etableret sig som den store profil, både han selv og klubben håbede på.

- Jeg har lært rigtig meget om fodboldspillet og det taktiske og de forskellige i facetter, der er i det. Det har været en god tid at være i AaB, og det synes jeg stadig, det er. Hvis jeg ser rent fodboldmæssigt på det, så har det været en rutschebanetur, og hvis man tog i en forlystelsespark ville den sikkert være rigtig sjov, for det er gået op og ned. Men for mig har det været hårdt til tider. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det er ikke gået i en lige linje opad, siden jeg kom, som jeg havde håbet på, og som jeg tror, at klubben havde forventet og håbet på i og med, at jeg blev hentet for, uden at kende beløbet, et anseeligt beløb, fortæller Kristoffer Pallesen i Ripodsten. Her forholder han sig blandt andet også til sin fodboldmæssige fremtid, og det faktum, at han fortsat står noteret for nul scoringer i Superligaen.

De øvrige gæster i programmet er forsker i sportsøkonomi og kvindetræner i AaB, Kenneth Cortsen og NORDJYSKE Mediers sportsredaktør Claus Jensen. Blandt de øvrige emner, der er på dagsordenen, er AaB's jagt på en ny sportschef, Hobros nuværende pointkrise og Vendsyssel FF's deroute i kampen om oprykning. Ripodsten kan høres der, hvor du finder dine podcasts blandt andet Apple podcasts, SoundCloud, Podimo mv.