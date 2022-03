Palmarsson blinker ikke: Vi vil vinde det hele i Aalborg

HÅNDBOLD:Aron Palmarsson er i gang med sit tredje comeback i en skadesplaget debutsæson for Aalborg Håndbold. Den islandske verdensstjerne bidrog onsdag aften med to scoringer i 32-25-sejren over Zagreb i Champions League og var efterfølgende særdeles godt tilfreds.

- Jeg føler vel egentlig ikke, at spillede op til vores bedste. Vi lavede for eksempel lidt for mange fejl i vores kontraspil, men det er ikke så vigtigt nu. Det var nok til at vinde en sikker sejr, og førstepladsen i puljen er nu vores, så det er dejligt, smiler han.

Aron Palmarsson skiftede inden sæsonen til Aalborg fra Barcelona, og han er ikke overrasket over, at hans nye klub bliver ved med at skrive europæisk historie.

- Det har fra starten været min og holdets ambition at vinde den her Champions League-gruppe - foruden det danske mesterskab og pokaltitlen. Det er det, vi spiller for, siger han stålsat.

Næste europæiske opgave i form at kvartfinalen venter først til maj og bliver formentlig ungarske Veszprém.

Kan slå alle hold

- Det kan være rigtigt svært at spille nede i Veszprém, men vi spiller så god håndbold, at vi kan slå alle hold, hvis vi rammer vores topniveau. Så er det lige meget, om det er Paris eller Barcelona, der står på den anden banehalvdel, siger Aron Palmarsson.

Han kom i januar skadet hjem fra EM-slutrunden og lavede sit seneste comeback for Aalborg for to uger siden. Så at der nu venter to måneders europæisk pause for holdet, betyder, at islændingen får mulighed for at genfinde sit topniveau.

- To måneder er lang tid, og det er selvfølgelig rigtig godt for mig. Men vi har nu mange vigtige kampe inden da. Om godt to uger venter Final4 i pokalturneringen, og så starter slutspillet, så vi kommer ikke til at kede os, fastslår Aron Palmarsson.