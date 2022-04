Palmarsson reddede Aalborg Håndbold fra pointtab med stor opvisning

De to holds skæbne i grundspillet var afgjort med en andenplads til Aalborg Håndbold og tredjeplads til Skjern Håndbold, før nordjyderne tog imod vestjyderne lørdag eftermiddag. Aalborg Håndbold vandt kampen med 38-36.

Aalborg Håndbold kom som så ofte før på hjemmebanen Sparekassen Danmark Arena flyvende fra start, og de havde allerede scoret seks gange efter lige så mange spillede minutter, mens Skjern havde sat tre i kassen - alle tre scoret af den oprindelige nordjyske Hjallerup-dreng Lasse Mikkelsen, der også har en fortid i blandt andet AaB Håndbold.

Aalborg Håndbold havde store problemer med at dække modstanderens nordjyde Lasse Mikkelsen op, der blev noteret for hele 16 scoringer i opgøret Foto: Martél Andersen

For Aalborg Håndbold var det især den islandske stjerne Aron Palmarsson, der strøg om sig med stjernestøv fra kampens start med fire scoringer de første 10 minutters tid.

Det gik utroligt stærkt for Aalborg denne lørdag eftermiddag, hvor det halvvejs i første halvleg stod 13-9 til de sejrsvante håndboldspillere.

Offensivt gjorde Aron Palmarsson og Aalborg Håndbold, som det passede dem igennem første halvleg, og selvom de havde problemer med at lukke af bagude, var det tydeligt at se, at klasseforskellen mellem HTH Herreligaens nummer to og tre i grundspillet var stor.

Lasse Mikkelsen forsøgte langt henad vejen at holde Skjern inde i opgøret, og det lykkedes han til dels med via syv scoringer i første halvleg, det samme som Aron Palmarsson, og det betød at Aalborg Håndbold kun gik til pause med en føring på to mål efter en målrig halvleg.

Kampfakta HTH Herreligaen Aalborg Håndbold - Skjern Håndbold 38-36. (21-19) Stillinger undervejs: 4-2, 8-7, 13-11, 17-12, 21-18, (21-19). 25-21, 28-24, 32-28, 35-34, 36-36 Mål, Aalborg: Aron Palmarsson 10, Sebastian Barthold 7, Nikolaj Læsø 5, Lukas Sandell 4, Felix Claar 3, Benjamin Jakobsen 3, Jesper Nielsen 2, Kristian Bjørnsen 1, Rene Antonsen 1, Victor Kløve 1 Topscorer, Skjern: Lasse Mikkelsen 16 Udvisninger: Aalborg 2x2 minutter. Skjern 3x2 minutter VIS MERE

Anden halvleg startede, som hele første halvleg havde gået, nemlig først med en Aron Palmarsson underhåndshammer og derefter en Lasse Mikkelsen scoring i den anden ende.

Begge hold spillede dejligt frit i angrebsenderne, og det kunne måske skyldes kampens manglende betydning, hvilket også betød, at nerven og intensiteten udeblev, men tempoet forblev utroligt højt kampen igennem.

Aalborg Håndbold havde med 15 minutter tilbage af opgøret et forspring på fire mål, og selvom Skjern engang imellem nærmede sig, var følelsen, at hjemmeholdet bare ville sætte i et andet gear, hvis der opstod spænding om resultatet.

Men de valgte alligevel at lukke Skjern helt ind i opgøret, og med to minutter igen var det helt lige mellem de to mandskaber. Cheftræner valgte så at sætte Aron Palmarsson på banen igen, og han var hurtig til at kvittere med en scoring til endnu en Aalborg-føring.

Han lukkede også opgøret med sin 11. scoring, og så kunne Aalborg endnu engang gå sejrrigt fra en håndboldkamp.