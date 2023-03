Panderynker i Aalborg-lejren efter nederlag og ny skade

FREDERICIA:Det er meget muligt, at Aalborg Håndbold har den bredeste og på papiret bedste trup i dansk håndbold, men lige nu bliver den bredde tryktestet i voldsom grad.

I lørdagens 29-28-nederlag mod Fredericia manglede en lang række Aalborg-profiler på holdkortet. Seneste og mest overraskende fravær var Felix Claar, der var ramt af sygdom.

Læg dertil, at Mikkel Hansen, Buster Juul, Andreas Flodman og Jesper Nielsen også manglede.

- Vi skal ikke rammes af mange flere skader. Vi har snakket meget om, at vi har en stor bredde, og den bliver da for alvor testet lige nu. Jeg sagde til gutterne inden kampen, at vi havde rigeligt kvalitet til at vinde kampen trods de mange afbud, siger Aalborg-træner Stefan Madsen.

Én ting var de mange afbud. En helt anden faktor var, at Aalborg-spillerne ikke ramte det normale niveau. Der var alt for mange fejl både offensivt og defensivt til, at det for alvor lignede det Aalborg Håndbold-hold, der har præsenteret sig fra sin pæne side i de seneste kampe.

- Vi havde svært ved at vinde vores dueller defensivt. Det var over hele linjen, at vi manglede noget. Vi fik ikke de ønskede redninger i første halvleg. Det var mest defensivt, at vi sled med det, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold var bagud 16-13 ved pausen, men på daværende tidspunkt så Madsen stadig lyst på muligheden for at tage to point med nord på.

- Vi manglede noget snert i vores spil i første halvleg, så derfor troede jeg også på, at vi kunne tippe kampen til vores fordel i anden halvleg, men jeg må bare sige, at vi ikke havde kvalitet nok i vores aktioner til at lykkes med det, siger Stefan Madsen.

I begyndelsen af anden halvleg så det ikke meget bedre ud for Aalborg-holdet, der ikke kunne finde rytme i hverken forsvar eller angreb. Kort efter pausen stod der 19-14 til hjemmeholdet, og hallen var på kogepunktet.

Fredericia HK - Aalborg Håndbold 29-28 Håndbold, HTH Ligaen

Stillinger undervejs: 2-0, 3-4, 6-5, 9-8, 14-12, (16-13), 19-14, 21-17, 21-19, 22-21, 24-24, 28-24, 28-27,

Topscorer for Fredericia: James Junior Scott 13

Målscorere for Aalborg: Lukas Sandell 6, Mads Hoxer 6, Aron Palmarsson 5, Kristian Bjørnsen 3, Benjamin Jakobsen 3, René Antonsen 2, Sebastian Barthold 2, Henrik Møllgaard 1.

Udvisninger: Fredericia 2, Aalborg 2

Tilskuere: 2369 VIS MERE

Aalborg-forsvaret havde ekstremt svært ved at styre Fredericias James Junior Scott, der nettede 13 gange.

- Der er helt sikkert en del ting, som vi gerne ville have gjort anderledes, hvis vi kunne have ændret det, og jeg ved godt, at det altid er nemmere at se det hele i bagklogskabens klare lys. Vi vidste godt, at det ville blive svært, for det her er en af de kampe, hvor vi ville komme under tryk fra deres mange fans, siger Stefan Madsen.

Med nederlaget har Aalborg sat sig selv under pres. Der resterer fire kampe af grundspillet, og det ser ikke ud til, at Aalborg Håndbold har råd til flere svipsere, hvis førstepladsen i grundspillet skal holdes.

- Vi har sat os selv under pres. Jeg ville da gerne have bevaret den ekstra overhånd. Særligt fordi turneringsplanlægningen er snublet igen. Vi skal ikke have flere skader nu, for så ser det vanskeligt ud med det kommende program, siger Stefan Madsen, mens han lettere ængsteligt står og skæver over mod Lukas Sandell, der efter kampen haltede rundt med is på den ene ankel.

Han kom galt afsted i en duel med under 10 minutter tilbage af kampen. Det ser dog ikke ud til, at han er slemt skadet, og trods en landskampspause er der stadig bekymring i Aalborg-lejren. Selv tog Sandell det dog roligt.

- Nu må vi se. Det føltes ikke så godt lige i situationen. De kommende dage må vise, hvor slemt det står til. I første omgang skal jeg finde ud af, om jeg skal være med til landsholdssamlingen, siger Lukas Sandell, der er udtaget til det svenske landshold.