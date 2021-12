Pandrup Bokseklub opgiver atter julestævnet i Aabybro

BOKSNING:27. december skulle Pandrup Bokseklub have fyldt DGI Huset i Aabybro til det traditionelle julestævne, men for andet år i træk spænder covid-19 ben for planerne.

- Det er bestemt ikke med vores gode vilje, at vi vælger at aflyse igen. Men når vi kigger på smittetryk, restriktioner og myndighedernes anbefalinger, så synes vi ikke, det ville være forsvarligt at gennemføre, siger bokseklubbens formand, Kasper Kirketerp Bruun.

Pandrup Bokseklub har uden problemer kunnet samle 1000 tilskuere til den årlige juletradition i Aabybro, men det harmonerer ikke med det nuværende høje incidenstal på over 400 i lokalområdet. Det betyder, at myndighederne anbefaler skærpede tiltag for at nedbringe smitten.

- Og hvis vi skulle nedskalere stævnet, så ville det for det første blive for sterilt, og for det andet så ville det ikke længere kunne hænge sammen økonomisk, fortæller Kasper Kirketerp Bruun.

Han ærgrer sig over, at man nok engang går glip af muligheden for at pleje og eksponere klubbens sponsorer, ligesom klubbens mange boksere står og tripper for at komme i kamp.

- Vi overvejer derfor at lave et lukket stævne et sted i Jammerbugt Kommune, så vi trods alt kan give vores boksere nogle kampe. Det bliver i så fald udelukkende mod andre danske boksere, forklarer Pandrup-formanden.