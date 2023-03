Pandrup-bokser føjede mere guld til sit bugnende pokalskab

MALMØ:Søndag havde Pandrup Bokseklub to boksere i finalerne ved de nordiske mesterskaber i Malmø. Her stod både Frederik Lundgaard Jensen og Victor Trier Danielsen med muligheden for at slå sig til en titel.

Af dem blev det kun Frederik Lundgaard Jensen, som gik sejrrigt fra finalerne. I 60 kg-klassen slog han nemlig svenske Hadi Hadrous i overlegen stil. Dommerstemmerne var i al fald 5-0 i nordjydens favør, og således kan den teknisk velfunderede bokser kalde sig nordisk mester for syvende gang i karrieren.

Foruden de nordiske mesterskaber har Frederik Lundgaard Jensen et væld af danske mesterskaber bag sig. I 12 forskellige anledninger har han nemlig kunne kalde sig dansk mester.

Klubkammeraten Victor Trier Danielsen har langt fra samme cv, og det var i den noget tungere Pandrup-boksers debut ved de nordiske mesterskaber, at han kunne sikre sig sin første guldmedalje i det regi. Han stod over for finske Toni Tissari, men i 86 kg-klassen vandt finnen med 4-1 over Danielsen.

De to Pandrup-boksere var de eneste udtagne til de nordiske mesterskaber fra de nordjyske bokseklubber.