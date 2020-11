Pandrup-bokser klar til stormøde mod hypet landsholdskammerat

BOKSNING:Pandrup Bokseklubs Frederik Lundgaard Jensen har vundet senior-DM i boksning nærmest efter behag de seneste syv år, og der før tog han også tre ungdomstitler på stribe.

Søndag kommer den 24-årige nordjyde dog på sin hidtil sværeste opgave, når han går i ringen til finalen mod landsholdskammeraten Nikolai Terteryan.

Lundgaard er til lejligheden rykket op i let weltervægt - og det er ikke tilfældigt.

- Det har jeg gjort, fordi jeg gerne vil have den kamp mod Nikolai (Terteryan, red.) for at udfordre mig selv. Vi har begge bevist os internationalt, og jeg ser det som en helt lige kamp, siger Pandrup-profilen.

Frederik Lundgaard vandt sin semifinale over Nesar Kunduzi på alle tre dommersedler. Foto: Henrik Louis

De to kender hinanden fra den daglige træning i Vejle, hvor de danske landsholdsboksere er samlet, så de kan presse hinanden mest muligt.

- Nikolai har bokset lige op med både europamesteren og verdensmesteren i det seneste år, men jeg har også tidligere bevist mig internationalt i den her vægtklasse, så det skal nok blive en fed kamp, siger Frederik Lundgaard.

Mens 19-årige Nicolai Terteryan gik direkte i finalen, betød lodtrækningen, at Frederik Lundgaard først skulle igennem en semifinale lørdag mod Nesar Kunduzi fra Rindum. Den vandt Pandrup-bokseren dog suverænt med dommerstemmerne 3-0.

- Det var fint nok at få den kamp, så jeg lige når at føle mig inde i turneringen. Det kan godt være en fordel at have fået pulsen lidt op inden finalen, og jeg brugte heller ikke unødigt med kræfter på at vinde, så jeg skal nok være klar søndag, siger Pandrup-bokseren.

