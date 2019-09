Pandrup-bokser vinder klart i første VM-kamp

BOKSNING:Det blev til en klokkeklar sejr på point i fjervægtklassen for Pandrup-bokseren Frederik Lundgaard Jensen i sin første kamp ved VM for amatørboksere, der finder sted i Jekaterinburg i Rusland.

Den australske modstander Jack Denahy fik ikke et ben til jorden mod Pandrup-bokseren, der viste sig hurtigere en Jack Denahy, og derfor gik mange af hans slag rent ind. Kampens dommere pegede således også på Frederik Lundgaard Jensen til at vinde samtlige tre runder.

I den næste kamp, der bliver bokset på søndag, skal Frederik Lundgaard Jensen op mod Roland Galos fra Ungarn, som ligeledes vandt sin første kamp.

Det er anden gang, at den 23-årige dansker er til et verdensmesterskab for amatørboksere.