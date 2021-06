Paris nærstuderes fra sommerhus-eksil

HÅNDBOLD:- Jeg har ikke de helt store punkter på kalenderen i dag, så du forstyrrer ikke.

Stefan Madsen havde god tid torsdag, mens han sad i sit sommerhus og arbejdede, så godt han nu kunne, når muligheden for at være i nærkontakt med andre mennesker midlertidigt er taget fra ham.

Isoleret på grund af nærkontakt med en coronaramt person, var der ikke mulighed for at være med på sidelinjen, da Aalborg onsdag aften fik guldfeberen til at sprede sig i Jutlander Bank Arena med en flot og ret overbevisende sejr i den første DM-finale mod Bjerringbro-Silkeborg.

- Jeg kan simpelthen ikke huske noget fortilfælde, hvor jeg ikke har været med til en kamp med Aalborg Håndbold. Det var en meget speciel oplevelse at følge kampen fra afstand. Det var først og fremmest en underlig fornemmelse, fordi jeg så gerne ville bidrage. På den anden side var jeg meget tryg ved at overlade det til Arnór. Han klarede det forbilledligt, lyder de rosende ord fra Stefan Madsen.

Aalborg-træneren var i telefonisk kontakt med Arnór Atlason i pausen af kampen, men det var ikke meget, han bød ind med til de taktiske justeringer.

- Det vil altid være begrænset, hvor meget jeg kan og skal blande mig, når jeg sidder og ser kampen på afstand. Jeg kunne også fornemme, at Arnór havde helt styr på situationen, og så var der ingen grund til, at jeg skulle forstyrre, siger Stefan Madsen.

Fra sofaen kunne Aalborg-træneren se sine spillere og sin substitut gøre det helt fantastisk i de sidste 30 minutter, og derfor kom Madsens nervesystem aldrig på overarbejde.

- Jeg sad med en god fornemmelse, og efter 55 minutter var jeg sikker på, at sejren var hjemme, siger Stefan Madsen.

Hvis alt går efter planen, kan Stefan Madsen være tilbage på træningsbanen fredag, og det vil aflive en akut irritation og rastløshed i Aalborg-træneren.

- Det er ganske forfærdeligt at sidde her og være inaktiv lige netop nu. Nu håber jeg på at blive sluppet fri fredag. Netop i de her dage har vi brug for alle de ressourcer, som vi kan stampe op. Derfor irriterer det mig også, at jeg ikke kan bidrage. Det er dog meget heldigt, at vi har nogle dage nu, inden vi skal spille den anden DM-finale, siger Stefan Madsen.

De mange timer for sig selv er imidlertid ikke blevet spildt. Stefan Madsen har haft det lidt længere kikkertsigte med i isolationen, og det har han brugt på at kigge frem mod næste weekends modstander.

- Jeg har fået set en del video med Paris. Det er ikke ret sjovt at sidde her for sig selv, men jeg kan ligeså godt bruge tiden på noget fornuftigt, og det har jeg så gjort ved at nærstudere Paris. Vi har ikke mødt dem før i denne sæson, så der er en del, vi skal have styr på, siger Stefan Madsen, der også glæder sig til en genforening med sin familie.

- Nu har vi heldigvis prøvet det før, da jeg måtte gå i eksil i efteråret. Det klarede vi meget godt dengang, men det er da klart, at jeg glæder mig til at se familien igen, siger Aalborg-træneren, der med garanti også glæder sig til at se sine spillere igen på træningsbanen.