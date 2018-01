Patrick: Et af mine bedre mål

FODBOLD: AaB sejrede lørdag med 3-1 i testkampen på udebane mod IFK Göteborg foran 2032 medlevende tilskuere i indendørshallen Prioritet Serneke Arena.

Og selv hjemmeholdets tilskuere måtte klappe anerkendende af AaB’s tredje mål, da Wessam Abou Ali satte i et smukt soloraid på venstresiden, men da han kom ind i feltet, fintede han skuddet og rullede i stedet bolden bagud med fodsolen, hvor Patrick Kristensen elegant lobbede bolden over målmanden og over i det fjerne hjørne.

- Jo, det er da nok et af mine bedre mål, lyder det med et smil fra altmuligmanden på AaB’s mandskab.

- Jeg kan huske, at jeg har scoret et lignende i en anden testkamp engang, og så lavede jeg engang et rigtig godt mål efter et godt opspil på udebane mod OB, siger han.

- Egentlig synes jeg ikke, at vi kom så godt i gang. Vi havde lidt problemer med at finde ud af at spille rundt om deres pris, men efterhånden kom vi godt med i kampen. Jeg synes stadig, at vi døjer en smule med tunge ben, men vi fik da sat nogle gode angreb sammen, siger Patrick Kristensen, der spillede hele kampen som venstre back.

Tirsdag tager han sammen med resten af AaB-truppen til Spanien, hvor holdets årlige træningslejr venter.

- Det bliver rart. Dels at komme ned og prøve nogle bedre baner også bare komme ned of noget sol. Det bliver lækkert, siger han.