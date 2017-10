Patrick Wiesmach skifter til Bundesligaen efter sæsonen. Det skriver Aalborg Håndbold på nettet.

Den 27-årige højrefløj har i mange sæsoner været en af de helt store profiler i den danske liga.

Fremover er det den tyske bundesligaklub, SC DHfK Leipzig, der får glæde af hans kvaliteter. Wiesmach skifter efter den nuværende sæson.

Patrick Wiesmach startede sin karriere i Aalborg, og efter nogle år i Holstebro vendte han i sommeren 2016 igen tilbage til Aalborg Håndbold. De seneste sæsoner har Patrick været en af de mest scorende spillere i den danske liga, og han har i denne sæson allerede været på rundens hold i 888ligaen fire gange.

- Patrick er en fantastisk spiller, og det er fuldt fortjent, han nu får mulighed for at prøve sig af på allerhøjeste niveau i Bundesligaen. Efter hans hjemkomst til Aalborg Håndbold har han løftet sit niveau yderligere, og det har mange udenlandske klubber fået øjnene op for. I sidste sæson var han desuden en vigtig brik i DM-titlen, og vi kommer til at savne ham men ønsker samtidigt held og lykke med de nye udfordringer efter sæsonen, siger direktør, Jan Larsen.

Om skiftet til Leipzig siger Patrick Wiesmach:

- Jeg glæder mig til at prøve kræfter med Bundesligaen og føler mig klar til denne store udfordring. Jeg har haft en fantastisk tid her i klubben, og jeg håber selvfølgelig, at vi sammen kan slutte af med endnu en titel til Aalborg Håndbold.