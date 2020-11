Pausen var lige, hvad doktoren havde ordineret i Hobro IK

FODBOLD:Der har været 14 dages kamppause i fodboldens 1. division, og det var lige det, doktoren havde ordineret i Hobro IK. Cheftræner Peter Sørensen glæder sig i hvert fald over, at klubbens lazaret i den periode er skrumpet.

- Pausen har været god for os, for vi har fået nogle småskadede spillere klar, mens andre er i væsentlig fremgang. Don Deedson har eksempelvis trænet med hele ugen og indgår i truppen, siger Hobro-træneren, der dog må se bort fra Edgar Babayan.

Holdets store profil blev testet positiv for corona i den armenske landsholdslejr, efter at han ellers ved afrejsen testede negativ i Hobro-regi. Alle andre i den nordjyske klub er testet negative, så virussen stopper altså ikke andre for at deltage i fredagens udekamp mod topholdet Viborg FF.

- Viborg har været en solid og god enhed igennem næsten alle kampe, så det er fortjent, at de fører 1. division. Når det er sagt, så mener jeg dog ikke, at de er så gode, at vi på nogen måde er chanceløse, siger Peter Sørensen, der altså sætter næsen op efter point, så Hobro kan holde kontakten til rækkens top-6.