Pavestolt over datteren: Ilda fra Mors er til EM med sit andet hjemland

MONTENEGRO: Det er endnu ikke blevet til spilletid, men stemningen og opbakningen til datteren er i top, fortæller Mukadem Kepic, der er far til den montenegrinske hånboldlandsholdsspiller Ilda Kepic, der er født og opvokset i Redsted på Sydmors.

Sammen med Ildas mor er Mukadem Kepic rejst til Montenegro for at støtte deres datter, der er blevet udvalgt til at repræsentere Montenegros landshold, der tilmeld er en af værterne ved den nuværende EM-slutrunde.

En drøm for os alle

Stoltheden er ikke til at tage fejl af, da Nordjyske fanger Mukadem Kepic på telefonen fra Montenegro. Det er en drøm, der går i opfyldelse. Ikke bare for Ilda, men hele familien, fortæller den stolte far.

- Som forældre drømmer man jo altid om, at det skal gå ens børn godt, og da vi ved, hvor hårdt Ilda har kæmpet for at nå til, hvor hun er i dag, har det været en drøm for os alle at se hende lykkes, siger faderen.

Familiens tætte bånd til Montenegro, hvor Ildas forældre flygtede fra i 1992 grundet Jugoslaviens kollaps, har kun været med til at gøre oplevelsen så meget vildere, fortæller Mukadem Kepic.

- Ilda er født og opvokset på Mors. Hun har dog tætte bånd til landet, hvor vi stadig har en del familie og venner. Da de spillede mod Tyskland, var vi 20-30 personer i hallen, der var kommet udelukkende pga. hende. Ikke bare familie men også nogle af mine venner, der kender Ilda og sendte et heppekor til kampen.

Også i Danmark og blandt vennerne på Mors er opbakningen og interessen for datteren stor, fortsætter han:

- Mange kender jo hende fra skolen og håndboldhallerne på Mors. De skriver til både mig og Ilda, da de er interesserede i at høre, hvordan det går. Vi er meget stolte og beærede over, hvor mange der følger Ilda, og vi takker for den store opbakning.

Med på sidelinjen

Som træner på VIF Mors´s ungdomshold var Mukadem Kepic selv med til at træne datteren i hendes spæde ungdomsår. Dengang holdt han sig ikke tilbage med at give gode råd til Ilda, selvom hun hurtigt blev træt af at lytte til ham, fortæller han smågrinende.

I dag sker det dog jævnligt, at Ilda fortæller ham, at hun ville have ønsket, at hun havde været bedre til at lytte. De gode råd har hun taget til sig, om end med noget forsinkelse, fortæller Mukadem Kepic, der understreger, at tiden dog efterhånden er løbet fra ham, hvad angår at give datteren gode råd om håndbolden.

- I dag giver det bedre mening, at hun lytter til sine trænere. Jeg kan vist ikke lære hende mere om håndbolden. Nu handler det i stedet om at støtte og hjælpe hende til at tænke positiv. Hun er dog meget dygtig, og tager kun det med, som er relevant.

Vellidt og fokuseret

Når Ilda Kepic i dag har fundet sin vej til det montenegrinske landshold, sker det kun fordi, at hun har kæmpet målrettet for det, fortæller Mukadem Kepic:

- Hun tog selv kontakt til det montenegrinske landshold og fortalte om sine ambitioner og dobbelte statsborgerskab. Det var også hende selv, der tog initiativ til at afsøge muligheden for et skifte til Montenegros håndboldliga, da hun vurderede, at det ville øge hendes chancer for at blive udtaget til landsholdet.

Her skiftede Ilda Kepic sidste år til den montenegrinske mesterskabsklub ŽRK Budućnost Podgorica, hvilket også hurtigt bragte hende ind omkring landsholdet. Allerede samme år blev Ilda Kepic nemlig udtaget til landets VM-trup, der bliver trænet af ingen ringere end Bojana Popovic, der selv har gjort stor karriere i Danmark hos først Slagelse DT og sidenhen Viborg HK.

Sidenhen er det blevet til to mål i to landskampe for venstrebacken, der altså endnu ikke har været på banen under dette EM.

Den manglende spilletid bekymrer dog ikke hendes far, der er sikker på, at Ilda Kepic nok skal få chancen for at bevise sig på banen:

- Ilda kæmper hårdt hver eneste dag for at vinde en plads på holdet. Hun er typen, der giver alt for sit hold, kæmper hårdt i hver eneste træningsøvelse, og så er hun vellidt blandt sin medspillere og trænere. Jeg er helt sikker på, at hun nok skal få sine chancer.

Montenegro vandt onsdag 26-23 over Polen, hvilket gør nationen til suveræne vindere af gruppe D i den indledende runde ved EM. Næste opgave bliver i mellemrunden på søndag, hvor Ilda Kepic og resten af den montenegrinske landshold skal møde de forsvarende EM- og VM sølvvindere fra Frankrig.