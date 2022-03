Pavestolte aalborgensere: En helt enestående præstation

HÅNDBOLD:Der kom god mad og kolde øl på bordet, efter at Aalborg Håndbold sent onsdag aften vandt topkampen i Champions League ude mod franske Montpellier.

Direktør Jan Larsen lettede på klaphatten efter sejren på 33-31, der for første gang nogensinde sender aalborgenserne direkte i kvartfinalen i den prestigefyldte turnering.

- Det er en helt enestående præstation af de her drenge, der udgør en unik og stærkt kollektiv, som kan udrette store ting. Hvis nogen inden sæsonen havde sagt til mig, at vi ville være klar til kvartfinalen allerede inden den sidste puljekamp, så havde jeg nok rystet på hovedet af dem, erkender han.

Håndbold-direktøren sad forholdsvis roligt i sædet undervejs i kampen i Montpellier, hvor franskmændene kun var foran ved 1-0.

- Jeg havde en rigtig god fornemmelse, for jeg synes, at vi viste, vi er et bedre hold end dem. Vi kom relativt let til vores scoringer, men jeg vidste da også godt, at det kunne blive tæt til sidst, og sådan blev det jo også. Heldigvis holdt vi hovedet koldt, siger en lettet Jan Larsen.

Felix Claar og Henrik Mølgaard forsøger her at bremse Montpelliers Valentin Porte i onsdagens kamp. Foto: Sportxpress/Ritzau Scanpix

Buster Juul afgjorde reelt kampen med et iskoldt straffekast godt ét minut før tid.

- Jeg havde forberedt mig meget på deres målmænd, og den slags situationer til sidst, hvor man blive enten helt eller skurk, kan jeg faktisk godt lide, siger fløjspilleren.

Angrebsmæssigt lyste Felix Claar op gennem 60 minutter, men derudover kom Aron Palmarsson også på banen og bidrog med en stribe mål og assists.

- Palmarsson har været igennem flere skader, og det har ikke gjort det let for ham at komme til Aalborg. Men i den her kamp viste han, hvilket niveau han kan finde frem, når det virkelig gælder. Når ham og Felix Claar ruller sig ud, er det jo en fryd for øjet, mener Aalborg-direktøren.

Førstepladsen er vigtig

De danske mestre mangler nu kun næste uges hjemmekamp mod Zagreb, før puljespillet i Champions League er fordi. En sejr her vil sikre aalborgenserne førstepladsen i puljen - foran THW Kiel.

- Vi går benhårdt efter at vinde den kamp foran 5000 tilskuere i Sparekassen Danmark Arena. Det fortjener vores fantastiske fans, og vil vi rigtig gerne være det første danske hold nogensinde, der vinder en Champions League-pulje.

- Samtidig vil det også være en fordel i kvartfinalen, hvis vi vinder puljen. Så er man nemlig sikker på at få hjemmebane i den afgørende kamp, forklarer Jan Larsen.

Og Buster Juul afslører da også, at førstepladsen længe har været i sigte hos Aalborg-spillerne.

- Det har længe været et internt mål for os, og det er kæmpe stort for os at være noget hertil, hvor vi selv kan afgøre det.