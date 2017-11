Pedersen: Mors-Thy har masser af selvtillid

HÅNDBOLD: Når Aalborg Håndbold onsdag lægger vejen forbi Thisted, er det med en mission om at vinde over Mors-Thy for femte gang i træk.

Det er bare lettere sagt end gjort, når modstanderen har gang i en sejrrig stime og derfor er tilsvarende fuld af selvtillid.

Søren Pedersen har tidligere spillet i Mors-Thy, og han er ikke i tvivl om, at holdets momentum bliver svært at bryde.

- Det er en af de sværeste udebaner i ligaen. Den er utrolig intim og specielt i Thy Hallen sidder tilskuerne rigtig tæt på banen. Det er en svær udebane, vi skal på i morgen mod et hold, der har noget selvtillid og lægger godt til i tabellen. Som det ser ud lige nu, er det et top seks hold i ligaen, og så skal vi angribe kampen, som om det er det, siger målvogteren.

Han er ikke i tvivl om, at de vil møde et velforberedt hjemmehold, når de løber på banen i Thisted.

- Det er klart, at de skal prøve at stikke vores spil. De har garanteret set en masse videoer og fundet frem til, hvordan de tror, de kan løse vores spil, men vi skal komme med noget mere fysik, siger Søren Pedersen, og refererer til en aldersforskel på de to hold, der falder ud til Aalborg Håndbolds erfarne spilleres fordel.

Der er kampstart klokken 19.30 i Thy Hallen.