Pedro tager prisen: Midtbanemotor lavede efterårets største bommert hos AaB

FODBOLD:Det er et sjældent syn, at den samme spiller får to gule kort vekslet til et rødt på mindre end et minut.

Det formåede AaB's portugisiske midtbanespiller Pedro Ferreira i hjemmekampen mod Randers FC 7.november, hvor det lykkedes ham at indkassere to gule kort på blot 23 sekunder. I juleudgaven af Nordjyskes fodboldpodcast Ripodsten, bliver der udpeget vindere i ti forskellige kategorier, og Pedro Ferreira får den tvivlsomme ære af at have taget efterårets dårligste beslutning.

- Han nåede nærmest ikke at tage en vejrtrækning og dermed få ilt nok til hjernen til at kunne handle rationelt. Det må være forklaringen, for det var pænt dumt, og der var ikke noget at udsætte på de to gule kort, lyder det fra Nordjyskes sportsredaktør Claus Jensen, som i studiet har selskab af to sine kollegaer, Thomas Jasper og Simon Ydesen, som også er den del af holdet bag AaB-dækningen hos Nordjyske.

De er helt enige i redaktørens valg, selv om Thomas Jasper godt kan finde en formildende omstændighed for Pedro Ferreira.

- Skal vi forsvare ham lidt, hjælper han holdet ved at tage den første advarsel, da han stopper en farlig omstilling til Randers. Den skulle han tage, men det andet gule kort er helt håbløst, lyder det fra Thomas Jasper.

Vil du vide, hvem de tre AaB-eksperter mener har stået for blandt andet den bedste detalje, den største afbrænder og det bedste mål, kan du få svaret i Ripodsten, hvor der også bliver set tilbage på, hvordan de tre nordjyske 1.divisionsklubber er kommet igennem den første halvdel af sæsonen. Ripodsten kan høres på nordjyske.dk/lyt, og hvor du ellers finder dine podcasts.