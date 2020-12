Penge på vej til AaB: Joakim Mæhle er tæt på stort skifte

FODBOLD:Den tidligere AaB-spiller Joakim Mæhle er tæt på at blive solgt fra sin belgiske klub Genk til italienske Atalanta, skriver Sky Sport Italia torsdag.

Tidligere på ugen fortalte BT, at Atalanta havde lagt et bud på landsholdsbacken, men nu tager Sky Sport Italia den et skridt videre og skriver, at de to klubber er tæt på en aftale.

Ifølge det italienske medie lyder buddet fra Atalanta på cirka 10 millioner euro (i omegnen af 75 millioner kroner, red.).

Går skiftet igennem, vil det også komme AaB til gode. Da Joakim Mæhle i 2017 blev solgt til Genk, inkluderede det således en videresalgsklausul, der giver AaB retten til en andel af det beløb, som Genk ville indkassere ved et videresalg.

Skifter Joakim Mæhle til Atalanta i januar, kan han i øvrigt se frem til to ottendedelsfinaler i Champions League mod Real Madrid.