Perfekt debut for Mølby og ny hollænder

FODBOLD: Johnny Mølby fik en perfekt start som cheftræner for Vendsyssel FF, der søndag sejrede 2-1 i Fredericia efter at have været bagud ved pausen.

Vendsyssel FF var uden anfører Alexander Juel Andersen, Christoffer Boateng, Jakob Hjorth og Mikkel Wohlgemuth, der alle er skadede.

Måske derfor havde cheftræner Johnny Mølby valgt et på papiret defensivt udgangspunkt med en massiv midtbane med fem spillere. Tiemoko Konate på højrekanten skubbede dog langt frem, og det samme gjorde Daniel Christensen fra sin position på venstre back. Det lykkedes med et højt pres at tvinge Fredericia-bagkæden til at spille lange fremlægninger, og det var barnemad for Vendsyssel-defensiven anført af Andreas Kaltoft.

Vendsyssel FF indledte bedst og tilkæmpede sig tre hjørnespark i de første fire minutter. Men først efter 27 minutter blev gæsterne for alvor farlige. Allan Høvenhoff opsnappede en Fredericia-pasning og spillede Emmanuel Ogude helt fri. Angriberen trådte dog i bolden og fik dog ikke afsluttet godt nok. På det efterfølgende hjørnespark var Jeppe Svenningsen tæt på at pande føringsmålet ind, men hans hovedstød blev blokeret på sin vej mod netmaskerne.

At man skal udnytte sine chancer er en gammel sandhed i fodbold. Og efter en god halv time gik det galt for vendelboerne. En lang fremlægning sejlede hen over hovedet på Søren Henriksen, og alene foran mål viste Anders Holvad skarphed.

1-0 på den første Fredericia-chance i kampen.

Vendsyssel FF var uhyre tæt på udligning to minutter senere, da Allan Høvenhoff fik sendt en flad afslutning mod mål, men Alexander Nybo i Fredericia-målet nåede ned og fik hånden på bolden. Kampen var nu åbnet op, og kun en flot refleks af Nicolai Flø forhindrede Fredericia i at udbygge kort før pausen.

En svag Mads Mikkelsen blev flået ud i pausen og erstattet af Seyi Adekoya, og Vendsyssel FF bevarede overtaget. Der var bud efter udligningen efter bare fire minutter, men Jeppe Svenningsen missede sit hovedstød efter et indlæg mod bageste stolpe.

Fredericia trak sig tidligt langt tilbage på egen banehalvdel og overlod spillet til gæsterne, og det lignede en klog beslutning. Gæsterne nipsede, men havde svært ved at komme på skudhold. Derimod var der bid i Fredericias kontraer, der flere gange var farlige.

Vendsyssel FF gav debut til hollandske Ali Messaoud med en halv time tilbage, og han havde blot været på banen i et par minutter, da den fortjente udligning kom. Alexander Nybo tabte - hårdt presset - et indlæg, og så havde Emmanuel Ogude let ved at trille udligningen ind.

Med 10 minutter tilbage viste Ali Messaoud, at han kan blive en vigtig brik for Vendsyssel FF. Men en præcis stikning fandt han Tiemoko Konate i dybden, og efter at have drejet rundt om sig selv, sendte Konate bolden i mål ved den nærmeste stolpe.

I den hektiske afslutning var Vendsyssel FF nærmere på 3-1 end hjemmeholdet på udligning, så sejren var i den såre fortjente afdeling.