Perfekt forårspremiere for Vendsyssel FF

FODBOLD:Vendsyssel FF viste god form og scorede to gange i forårspremieren i NordicBet-ligaen. Holdet vandt 2-0 over FC Roskilde på hjemmebanen i Hjørring.

Kampen startede relativt lige uden at nogen af holdene fik et overtag. Spillet bølgede frem og tilbage, men som minutterne på uret skred frem, jo mere blev der spillet på Vendsyssel FFs præmisser.

Efter godt 18 minutters spil blev en finurlig vending fra Vendsyssel FFs Wessam Abou Ali konverteret til et indlæg til Christoffer Boateng som lå i feltet, men han sendte afslutningen lige på FC Roskildes målmand, Frederik Vagn Larsen.

Blot fire minutter senere blev et hurtigt målspark ud til Tiémoko Konaté spillet videre til Wessam Abou Ali i målfeltet, men han afsluttede også lige på Roskilde-keeperen, som fik reddet bolden ud til et hjørnespark. Hjørnesparket endt nærmest i kaos i målfeltet, men stolpen kom i vejen for en scoring til hjemmeholdet.

Efter 35 minutters spil kom 1. halvlegs dramatiske højdepunkt. Roskilde-keeper Frederik Vagn Larsen forsøgte at fange en løs bold i feltet, men endte med at fange benene på Tiémoko Konaté. Det kostede et straffespark, som Wessam Abou Ali sparkede sikkert i kassen med et skud langt ude i venstre hjørne. 1-0, der også blev den stilling, som holdene kunne gå til pause på.

29























































Vendsyssel FF fik en perfekt start på forårssæsonen med en 2-0 sejr over FC Roskilde. Foto: Martin Damgård

I anden halvleg kom FC Roskilde bedst fra start, og lagde en anelse mere pres på Vendsyssel FF, men farligt blev det aldrig rigtig, og da uret ramte det 53. minut, kunne Vendsyssel FF endnu en gang juble. Her var det en flot stikning fra Wessam Abou Ali til Christoffer Boateng, som sikkert placerede den bag Roskildes målmand til 2-0.

Derfra skulle sejren køres hjem. Der var lidt småchancer hist og her, men Peter Friis Jensen i Vendsyssel-målet havde ikke meget at lave i anden halvleg, hvor forsvaret var med til at sørge for, at FC Roskilde aldrig rigtig kom til de store chancer.

Vendsyssel FF kunne derfor glæde sig over en 2-0 sejr og sikre sig 3 vigtige point. Holdet rykker dermed op på en 5. plads i NordicBet-ligaen med 28 point. Næste gang nordjyderne skal i kamp er 6. marts, hvor de skal møde HB Køge på udebane.