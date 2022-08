Perfekt Fortuna-optakt til Champions League-kampe

HJØRRING:Efter 47 minutters spil viste måltavlen på Nord Energi Arena, at Fortuna Hjørring var i front med hele 5-0 mod et godt og grundigt udspillet AGF-hold.

Dermed fik Fortuna den perfekte optakt til torsdagens vigtige Champions League-kamp mod Eintracht Frankurt.

Næsten alt lykkedes for Fortuna-spillerne, der havde helt styr på både bold og modstander. Sara Holmgaard, der er lejet i Everton, bragte Fortuna på 1-0 efter blot otte minuter. Kort efter var det Camilla Kur, der gjorde hende følgeskab på måltavlen, da Kur nettede til 2-0.

Fortuna Hjørring havde fundet en succesfuld formel i forhold til at nedbryde AGF's defensiv. Stort set alle Fortuna-spillere leverede solide individuelle præstationer, men særligt Signe Baattrup og Sofie Lundgaard var dygtige til at diktere spillets gang.

AGF havde enkelte anslag mod Fortuna-målet, men et forsøg efter et hjørnespark og en potentiel hands-situation i feltet var alt, hvad AGF diskede op med.

Så var der straks mere snit over Fortunas offensiv. Kampen blev reelt afgjort, da Signe Battrup med et flot langskudsmål gjorde det til 3-0. Ligesom ved 1-0 og 2-0-målene var der atter tre minutter mellem to Fortuna-scoringer, da Camilla Kur tre minutter efter Signe Baattrups mål gjorde det til 4-0 med et ligeså flot mål.

Anden halvleg var dårligt kommet i gang, før et par AGF-spillere i samarbejde leverede en kapitalbrøler af et forsøg på forsvarsspil. Det efterlod anfører Florentina Olar med et tomt mål. Dermed scorede hun dagens letteste mål, da hun gjorde det til 5-0.

Med den enorme varme som blind passager var det meget logisk, at Fortuna Hjørring efter kampens femte scoring trak håndbremsen lidt. Der blev skiftet profiler ud med henblik på torsdagens CL-kamp, og sejren blev kørt sikkert i hus.

- Det var den perfekte optakt til Champions League, og nu kan vi sætte fuld fokus på Frankfurt, som er en opgave, vi har set meget frem til. Vi leverede en virkelig fin kamp mod AGF, hvor vi selv var gode i vores opbygningsspil, og så straffede vi deres fejl, siger Fortuna-træner Martin Møller Kristensen.