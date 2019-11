Perfekt lørdag: Vendsyssel vandt, rivalerne tabte

HÅNDBOLD:- Det hele summer. Der er en enormt positiv stemning - lige fra sponsorer over fans til spillere og træner. Det ser ud til, at vi er umulige at slå.

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra cheftræner Kent Ballegaard, efter at Vendsyssel Håndbold lørdag udraderede bundholdet Stjernen med hele 39-18. Sejren sender vendelboerne i udbrud i kvindernes 1. division.

Der er nu et hul på fire point til Ringkøbing og SønderjyskE, der mødtes lørdag med en sejr til sidstnævnte som resultat.

- Det har vi selvfølgelig noteret os med glæde. Nu er vi alene i front. Men vi ser ikke så meget på, hvordan de andre klarer sig. Vi koncentrerer os om vores egne præstationer, og hvis vi bliver ved med at vinde, så ender vi der, hvor vi gerne vil være, når sæsonen er slut, siger Kent Ballegaard.

Han udtrykker stor respekt for holdets indsats mod Stjernen.

- Stjernen er ikke noget specielt godt hold, men mine spillere var utrolig fokuserede og brændte en fremragende anden halvleg af. De optrådte igen særdeles professionelt, og det imponerer mig, siger han.