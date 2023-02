Perfekt pletvask: Vendsyssel viste klassen i vital sejr

HJØRRING: Vendsyssel FF skulle ud i dobbelt pletvask, da Næstved gæstede Nord Energi Arena. Først og fremmest skulle pletten fra sidste uges nederlag i Hobro vaskes væk, men der var også en plet fra efterårets kampe, der skulle vaskes væk. Da Vendsyssel var i Næstved, blev holdet nemlig klædt af i fodboldmæssig forstand.

Betingelserne for at spille fodbold var ikke de bedste. Vind og underlag gjorde det til en udfordring at spille poleret fodbold.

Efter mindre end tre minutters spil fik Vendsyssel en næsten uforståeligt stor chance for at komme i front, men Wessam Abou Ali brændte på det skammeligste. Han skulle dog senere tage revanche.

Få sekunder senere var den gal i den anden ende. Denne gang var det Næstveds Souheib Dhaflaoui, der fik en kæmpe mulighed for at bringe gæsterne i front. Den chance blev imidlertid også forspildt.

Efter et kvarters flipperspil fik Vendsyssel sat et godt angreb sammen, og bolden endte hos Wessam Abou Ali, der omkring straffesparkspletten var ret umarkeret. Hans afslutning var ikke noget at råbe hurra for, men via en Næstved-afretning snød bolden Nicklas Dannevang og hoppede i mål.

Det blev endnu bedre for Vendsyssel FF, da Wessam Abou Ali gjorde det til 2-0 på et mål, der havde samme grad af tilfældighed over sig, som det første.

Denne gang kunne bolden lige nøjagtigt krybe ind over stregen. Næstved-spillerne mente ikke, at bolden havde krydset mållinjen, men den langsomme gengivelse afslørede, at bolden lige netop var i mål.

Det var så marginalt, at havde Abou Alis afslutning været i modvind, så var den ikke nået over målstregen.

Den kraftige vind og den sparsomme mængde græs på banen var samlet set en kombination, der gjorde det tæt på umuligt at eksekvere andet end en fodboldkamp, der mindede mest om en gang græsk-romersk fribrydning. Den begrænsede mængde poleret fodbold, der blev spillet førte til chancer i begge ender, men det var kun Abou Ali der fik held til at komme på måltavlen i de første 45 minutter.

Vendsyssel FF - Næstved Boldklub 3-0 (2-0) Fodbold, NordicBet Ligaen

Mål: 1-0 Wessam Abou Ali (15. minut), 2-0 Wessam Abou Ali (33. minut), 3-0 Carl Lange (58. minut)

Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Zander Hyltoft, Mads Greve, Tobias Anker, Emil NIelsen - Mattias Jakobsen, Simon Okosun, Carl Lange (Anton Søjberg, 90. minut) - Lucas Jensen (Oskar Buch, 90. minut), Wessam Abou Ali (Lasse Steffensen, 78. minut), Tiemoko Konate.

Advarsler: Wessam Abou Ali (45+2) Vendsyssel FF, Nicklas Dannevang (33) Souheib Dhaflaoui (45+2), Næstved,

Tilskuere: 889 VIS MERE

Efter pausen var det gæsterne fra Næstved, der havde vinden i ryggen, men Vendsyssel administrerede de vanskelige forhold ganske godt.

Næstved forsøgte dog at kombinere sig frem til chancer på den hjørringensiske pløjemark. Det lykkedes også i enkelte tilfælde. Blandt andet fik Julius Madsen en kæmpe chance, som han sendte over mål. Bedst som det trak op til et Næstved-pres, slog Vendsyssel til.

Al spænding om kampens udfald blev nemlig aflivet, da Carl Lange behersket kronede en stor præstation med en flot scoring til 3-0. Et flot angreb endte med en tværpasning til Carl Lange, der med en sikker inderside sendte bolden op i det ene hjørne.

Scoringen punkterede mere eller mindre kampen. Næstved havde ikke opskriften på at gøre kampen spændende igen. Her kom Vendsyssels mange store spillere til deres ret. Det var ikke en holdbar plan for det mindre Næstved-hold at hælde bolde ind i feltet.

Okosun havde tydeligvis svært ved at stå fast i det vanskelige føre, men han gjorde god fyldest i de mange dueller, som den vanskelige bane afstedkom. Han var langt fra ene i den afdeling. Spillere som Konate, Emil Nielsen, Zander Hyltoft og Tobias Anker fik også involveret sig i mange nærkampe. I det hele taget så Konate ud til at være den af alle spillere, der befandt sig bedst på det svære underlag. Han vendte og drejede som det passede ham, og Næstved-spillerne kunne ikke matche hans fysik, lige meget hvor ihærdigt de forsøgte.

Som et lille kuriøst punktum på kampen måtte Næstved-keeper Nicklas Dannevang forlade banen med en skade i overtiden. Da Næstved ikke havde flere udskiftninger, blev midtbanespiller Mark Kongstedt sendt på mål.

Med sejren til Vendsyssel FF bytter man plads med Næstved og indtager nu tredjepladsen - fire point efter Hvidovre på den oprykningsgivende andenplads.