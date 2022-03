Perfekt powerplay og kvartfinalestart fra Aalborg Pirates

ISHOCKEY:Grundspilsvinderne fra Aalborg Pirates havde sund respekt for Herlev inden fredagens slutspilsåbning, men på isen efterlod nordjyderne ingen tvivl om styrkeforholdet.

Foran 3025 tilskuere i Sparekassen Danmark Isarena dominerede Aalborg og tog det første af de fire nødvendige kvartfinalestik med 4-1.

Aalborgenserne var forstærket af comebacks til forward-duoen Patrick Bjorkstrand og Martin Højbjerg, men i indledningen havde de trods et spilovertag lidt svært ved at få testet Herlevs keeper, Lukas Horák. Det ændrede sig dog, da netop gæsternes sidste skanse efter godt fem minutters spil tog en dum udvisning for forsinkelse af spillet.

I powerplayet serverede 200 kamps-jubilaren Thomas Spelling en tværspasning til Johan Skinnars, der via målmandens arm sendte 1-0 i nettet.

Også anden gang, Pirates fik chancen i overtal, slog de til. Der var spillet 12 minutter, da Nikolaj Carstensen trak et skud fra blå linje, som kaptajn Julian Jakobsen foran mål styrede i nettet til 2-0.

Anders Koch spillede en solid kamp for Aalborg Pirates, da slutspillet blev skudt i gang. Arkivfoto: Lars Pauli

Herlev, der måtte stille op uden topscorer Joseph Jonsson, fik blot sendt tre skud mod mål i løbet af de første 20 minutter - mod Aalborgs 15 afslutninger - og George Sørensen i målet behøvede ikke at finde det helt store repertoire frem.

I 2. periode forsvandt noget af timingen i hjemmeholdets spil, og Herlev kom meget bedre med. Disciplinen endte dog igen med at bide gæsterne i bagdelen.

To hurtige udvisninger mod slutningen af perioden gav nok en powerplay-scoring til Aalborg Pirates, og denne gang var det Mikkel Højbjerg der huggede til på en returpuck foran mål og øgede til 3-0.

Kampfakta: Ishockey, 1. DM-kvartfinale Aalborg Pirates - Herlev Eagles 4-1 Periodecifre: 2-0, 1-0, 1-1 Mål: 1-0 Johan Skinnars (6.16, PP), 2-0 Julian Jakobsen (12.15, PP), 3-0 Mikkel Højbjerg (36.18, PP), 3-1 Matthias Asperup (45.45, PP), 4-1 Kirill Kabanov (59.54) Udvisninger: Aalborg 2x2 min., Herlev 5x2 min. Tilskuere: 3025 VIS MERE

I 3. periode var Aalborg tilbage i rollen som særdeles spildominerende, men efter fem minutters spil fik Herlev alligevel reduceret, da de greb en sjælden chance i powerplay og viste, at de skam også mestrer den disciplin.

Til slut tog Herlev målmanden ud i håb om et comeback, men i stedet scorede Kirill Kabanov i tomt net til 4-1.

Søndag venter næste kvartfinaleslag i Herlev.