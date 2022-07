Perfekt premiere: Steffensen strålede i storsejr

HJØRRING:Der er blevet messet indlæg og afslutninger i feltet fra Vendsyssel-træner Henrik Pedersen i de seneste uger, og den prædiken ser det ud til, at VFF-spillerne har taget til sig. I sæsonpremieren mod Hillerød blev indlæg en hovedingrediens.

Det har været et fokuspunkt for vendelboerne, at angreb meget gerne skulle resultere i afslutninger. Det var nemlig alt for sjældent i forrige sæson, at Vendsyssel FF fik afsluttet sine angreb.

Bedømt på sæsonens første kamp er der bedre tider i vente. Henrik Pedersens tropper er nemlig set meget bedre på bolden, end det var tilfældet mod Hillerød, men afslutningsvilligheden var ikke til at tage fejl af. Spillet var langt mere målsøgende end den halvkedelige udgave, som VFF præsenterede sig i inden sommerferien.

I den historie spiller mange indlæg og dejligt direkte Vendsyssel-spil en vigtig rolle. Det samme gør Lasse Steffensen, der pudset målnæsen op til sæsonpremieren. En premiere, der må være tæt på den perfekte indledning på en ny sæson for Vendsyssel FF.

Skarphed til forskel

Det er altid et åbent spørgsmål, om det er en god eller dårlig ting at møde en oprykker i en sæsonpremiere. Er det oprykkerens gejst eller manglende tempo, der slår igennem.

Fredag stod det hurtigt klart, at Hillerøds manglende kvalitet trods alt kom til udtryk i flere afgørende sekvenser. I spillet mellem felterne var nordsjællænderne godt med, men i de afgørende momenter - altså i felterne - var der skarphed til forskel i nordjysk favør.

Lige før pausefløjtet leverede Lucas Jensen et perfekt indlæg, som Wessam Abou Ali var tæt på at sende i mål, men hans forsøg ramte stolpen. Pausekaffen må have været ledsaget af overskud fra de lokale tilskuere, der fornemmede, at man var på vej mod en sikker sejr.

Den kurs blev midlertidigt ændret i begyndelsen af anden halvleg, da Mads Greve flot flugtede bolden i mål. Problemet var, at det var i eget net, og så var sejrssikkerheden pludselig ikke skudsikker længere.

Her jubler Wessam Abou Ali efter sin scoring til 1-0. Foto: Henrik Bo

Sejrssikkerheden blev dog genfundet, da Lasse Steffensen afsluttede et flot Vendsyssel-angreb. Han blev spillet helt fri, og i den position er han måske 1. divisions bedste afslutter. Kølig som en vinterdag i Tromsø sparkede han bolden i mål som det mest naturlige i verden. Han fuldendte sit hattrick, da han med 20 minutter tilbage af kampen igen dukkede op i boksen.

Det udviklede sig til en decideret fredagsfest, da debutanten Tobias Anker også kom på måltavlen. Han blev dermed en af flere positive personlige historier fra kampen.

Det samme kan siges om den unge keeper Marcus Bundgaard, der leverede flere vigtige redninger i første halvleg. Wessam Abou Ali var skarp og ligner et kæmpe aktiv for holdet. Det samme gør Lucas Jensen, der pisker utrætteligt op ad højreflanken. Sådan var der så mange positive fortællinger, men ingen kan dog måle sig med hattrick-helten Lasse Steffensen.

Vendsyssel FF - Hillerød 5-1 Mål: 1-0 Wessam Abou Ali (14. minut), 2-0 Lasse Steffensen (30. minut), 2-1 Mads Greve, selvmål (47. minut), 3-1 Lasse Steffensen (61. minut), 4-1 Lasse Steffensen (70. minut), 5-1 Tobias Anker (75. minut)

Vendsyssels hold (4-3-3): Marcus Bundgaard - Rune Frantsen, Mads Greve, Tobias Anker, Emil Adendrup Nielsen - Zander Hyltoft (Parfait Bizoza, 56. minut), Jelle van der Heyden, Panagiotis Armenakas (Diego Montiel, 76. minut) - Lucas Jensen (Thomas Christiansen, 78. minut), Lasse Steffensen (Ronnie Schwartz, 76. minut), Wessam Abou Ali (Tiemoko Konate, 56. minut).

Advarsler: Berzan Kucukyildiz (55), Johannes Houborg (64. minut)

Tilskuere: 871 VIS MERE

Vendsyssel FF - Hillerød