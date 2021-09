Perfekt start: Skarpe White Hawks vekslede forberedelserne til tre point

ISHOCKEY:Frederikshavn White Hawks fik onsdag den perfekte start på ishockeysæsonen, da første ligakamp blev vundet med 5-1. Det var over Herlev Eagles, der på trods af et hurtigt føringsmål ikke formåede at stå imod presset fra Jari Pasanens mandskab.

- Når du starter på udebane og får tre point, kan man kun være tilfreds. Vi spillede virkelig godt til tider i forhold til, at det var den første kamp i sæsonen, lyder det fra cheftræneren.

Finnen så således mange aspekter, som holdet har arbejdet på, siden de kom på is og begyndte forberedelserne til denne sæson.

- Preseason handler jo meget om at få skøjterne i gang og skærpe afleveringerne. Det er meget afleveringsbaseret hockey, og der så vi ud til at være i god form. Men det var stadig første kamp, så vi har mange ting at forbedre. Men generelt var jeg glad for vores intensitet, og hvordan vi bevægede pucken rundt, siger Pasanen.

Den gode premiere kan blive vigtig, når en af sæsonens mest profilerede opgør allerede falder på fredag. Her skal Frederikshavn White Hawks til Aalborg, hvor rivalerne fra Aalborg Pirates tager imod.

Det bliver således en helt anderledes kamp, mener finnen.

- Det er jo bare en helt anden historie. Aalborg vil virkelig gerne slå os, og vi vil så gerne vinde. Det bliver med en højere intensitet, og jeg tror, at alle spillerne glæder sig til at se, hvor godt vi står så tidligt på sæsonen, lyder det afsluttende fra White Hawks-træner Jari Pasanen.