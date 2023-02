Personlige fejl spøger inden AaB's skæbneforår

AALBORG:Forårets optakt til Superligaen er ovre for AaB, og der kan så småt drages konklusioner på, hvordan mandskabet står inden et vigtigt forår. Her skal andre hold i landets bedste række indhentes, hvis nordjyderne fortsat skal kunne kalde sig et af to hold, som har været fast inventar i Superligaen gennem samtlige sæsoner.

Inden fredagens forårspremiere mod AGF tages det sure med det søde af AaB's hjemvendte forsvarsgeneral, Rasmus Thelander.

- Det positive er, at vi skaber de chancer, som skal til for at vinde en fodboldkamp. Det ser bedre og bedre ud for holdet. Det skal vi også med den høje, individuelle kvalitet på vores spillere. De skal sættes i scene, og den del er jeg ikke så nervøs for, siger han.

- Omvendt giver vi som hold for mange chancer væk, og vores personlige fejl har været gentagende i træningskampe. Det skal barberes væk, lyder det fra Thelander.

Han stod selv for en graverende, personlig fejl, da Wessam Abou Ali opsnappede en bold fra AaB-midtstopperen i lørdagens træningskamp mod Vendsyssel FF og bragte gæsterne foran på Aalborg Portland Park.

- Man kan tage meget med fra træningskampene, men for mig er det vigtigste, hvordan holdet står strukturmæssigt i de forskellige faser. Som spiller og træner kan man ikke gøre meget ved de personlige fejl. Dem skal de enkelte undgå. Der er også noget at arbejde med på den defensive struktur i forhold til at give chancer væk. Målt på resultaterne står vi ikke så godt, men spillemæssigt ser jeg positive takter på bolden, siger Rasmus Thelander.

Foruden den stærke forsvarsspiller har AaB også fået lederskab ind i den anden ende af banen. Nicklas Helenius er nemlig kommet tilbage til klubben, hvor han fik sine første seniorkampe, og ser lyst på flere aspekter.

- Jeg synes, at det er lang tid siden, at AaB har spillet så god offensiv fodbold. Der er god vekselvirkning, og forbindelsen med modsatrettede bevægelser var der en del af. Der er meget i kommunikationen, og det kan jeg gøre noget ved. Vi skal gøre hinanden gode på den måde, siger han.

Med sine to træningskampe i AaB-trøjen har den 31-årige angriber vist indflydelse gennem sine dessiner i nordjydernes offensiv.

- Jeg prøver hele tiden at hjælpe folk omkring mig. Er de gode, så står jeg bedre i forhold til at blive spillet fri, siger han.

- Vi har generelt skabt mange chancer og haft følelsen af, at vi burde vinde kampene. Vi har bare givet for mange nemme mål væk. Der skal vi forsvare sammen som hold og hjælpe hinanden. Der skal tages ansvar. Derfor er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal ramme en god stime. Vi har spillerne til at score mange mål, og så handler det om at forsvare som hold. Jeg synes, at vi ser mere mod og flere af de gode ting, som vi ser til træning, fortæller Nicklas Helenius.

Theo Sander måtte udgå fra opgøret mod Vendsyssel, da målmanden havde et sammenstød med Ayo Simon Okosun og slog sin ankel. Herefter blev lejesvenden Nico Mantl skiftet ind. Det vides endnu ikke, hvorvidt Sander bliver klar til fredagens kamp mod AGF på Aalborg Portland Park.

Kampen mellem AaB og Vendsyssel endte 2-2 på mål af gæsternes Wessam Abou Ali samt Ayo Simon Okosun, mens Louka Prip både reducerede og udlignede for hjemmeholdet.