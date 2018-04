Peter Schmeichel om tv-rolle: Afviser russisk propaganda

FODBOLD: Peter Schmeichel fortryder en enkelt formulering, men afviser ellers kritikken af sin rolle som vært for den russiske tv-kanal Russia Today (RT).

I et interview med Gianni Infantino, præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), kaldte Peter Schmeichel det for spin fra vestlige medier, når det blev udlagt som usikkert at tage til VM i Rusland til sommer.

I en mail til TV2-vært Morten Ankerdal ærgrer Peter Schmeichel sig over den formulering.

- Jeg laver tv, og jeg kom til at bruge et uheldigt udtryk, noget du sikkert selv også er kommet til fra tid til anden, lyder det i e-mailen fra Peter Schmeichel.

Men generelt afviser den tidligere Manchester United-målmand at udføre propaganda på russisk tv.

- Nu må I stoppe. Jeg har ingen holdninger til hverken det ene eller det andet. Jeg elsker fodbold og glæder mig til VM, uanset hvor VM bliver spillet.

- Og hvis TV2 er så stødt over Rusland og mit arbejde, så synes jeg, at de skal tage konsekvensen og afgive deres rettigheder til at vise fodboldturneringen, lyder det fra Peter Schmeichel.

Han fortæller, at han har rejst rundt i Rusland i otte uger og føler sig 100 procent sikker alle steder, han har været.

- Så måske ubevidst og på den baggrund har jeg følt mig stødt over, at de såkaldt "vestlige medier" siger, at her er farligt at være.

- Min intention var at få Fifas præsident til at berolige folk og sige, at alt er fint, og at de bare skal komme til Rusland og se VM i fodbold.

- For det er det, fodbold drejer sig om. Ikke alt det politik. Det blander jeg mig overhovedet ikke i, skriver Peter Schmeichel.

VM går i gang til juni.

/ritzau/