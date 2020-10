Peter Sørensen: Det er jo surrealistisk

FODBOLD:Måltaven lyver aldrig, men det var alligevel den følelse, Hobro-lejren sad tilbage med efter endnu en dukkert på hjemmebanen DS Arena lørdag eftermiddag. Fremad Amager vandt 1. divisionskampen 4-0 på DS Arena.

- Vores indledning på kampen var fantastisk god, og vi udspillede dem jo på kryds og tværs. Måske er jeg farvet, men jeg synes, at det bedste fodboldhold tabte, så det var en meget surrealistisk oplevelse, siger Hobro-træneren.

Mens Hobro ikke fik afsluttet yderligt nok på deres store chancer, var gæsterne til gengæld nådesløse i det 25. og 26. minut, da de for første gang kom til chancer. Begge gange på en dyb stikning til lynhurtige Emmanuel Tokú.

- Fodboldkampe afgøres som bekendt i felterne, og på det område viste Fremad Amager stor kvalitet og scorede vel på alle deres chancer, siger Peter Sørensen.

Hobro-træneren satsede efter omkring en times spil med indskiftningen af debutanten Danny Amankwaa samt Thomas Enevoldsen, men de havde kun været på banen i få sekunder, da Fremad Amager igen slog til på en kontra. Samme opskrift udløste det fjerde mål, og så var det godnat for Hobro.

- Vi burde have forhindret flere af deres chancer, og det er heller ikke godt nok, at vi ikke selv fik scoret på alle de tilløb, vi havde. Men jeg har alligevel sagt til spillerne, at de har min medfølelse, for jeg synes faktisk, at de spillede godt. Rigtig meget af det, vi gerne ville - både med og uden bolden - lykkedes, konstaterer Peter Sørensen.

Hobro indtager fortsat syvendepladsen i 1. division og har tre point op til FC Helsingør på sjettepladsen. Netop de to hold mødes på torsdag på Sjælland.

- Jeg synes ikke, at vi har fået som fortjent i vores tre seneste kampe, men vi må hive os op til kampen på torsdag, konstaterer Peter Sørensen.