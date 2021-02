Peter Sørensen: Disse to spillere bliver udslagsgivende for Hobros forår

FODBOLD: Lørdag venter den sidste testkamp for Hobro IK mod Viborg FF, inden det går løs i sæsonpremieren mod HB Køge lørdag 13. februar.

Og for Hobros vedkommende er der ikke det store at spille om i foråret, siger Peter Sørensen til NORDJYSKE.

To spillere bliver udslagsgivende for, hvordan det kommer til at gå klubben fra Mariagerfjord Kommune.

- Det er klart, at Imed Louati og Pål Kirkevold kan blive udslagsgivende, i og med, at vi nu råder over to naturlige angribere, hvilket vi ikke gjorde i efteråret. Men de har ikke spillet siden Superliga-kampen mod Lyngby (i sidste sæson, red.), så derfor er det afgørende, at de kommer i gang, siger Hobros cheftræner.

Hobro har mistet to centrale figurer på holdet, da både Edgar Babayan og Tobias Salquist har forladt truppen i det forgangne transfervindue.

- Fodbold og økonomi hænger selvfølgelig sammen. Edgar har beriget os økonomisk, men vi mister en vigtig brik sportslig set. Men det er klart, at vi udsætter os selv for en risiko, ved at miste de to spillere, som har været bærende i løbet af efteråret, siger Peter Sørensen.

I løbet af transfervinduet har Hobro IK hentet Anton Skipper fra Brøndby ind til det centrale forsvar. Her kan unge Skipper få lov til at udvikle, men det er endnu uvist, hvor langt henne i forløbet, han er i forhold til en egentlig startplads.

- Det er længe siden, Anton har spillet for Brøndby, og han er en ukendt spiller for de fleste i truppen, så det er usikkert, hvorvidt han starter inde mod HB Køge. Simon Jakobsen kom skidt ud af efteråret og er i stadig i gang med at hele sig efter sin skade, siger Peter Sørensen.

Desuden kan Mathias Haarup byde ind med konkurrence på begge backpositioner, oplyser Peter Sørensen.

Hobro kunne også have mistet amerikanske Christian Cappis, som i januars transfervindue tiltrak sig interesse fra anden side.

- Der har været interesse for Cappis, men tilsyneladende har de ikke villet det nok. Der er flere, der har fået øjnene op for, hvor god en spiller, han egentlig er, siger cheftræneren.

Peter Sørensen forholder sig realistisk til chancen for en oprykning denne sæson, hvor Hobro nok ikke skal gøre sig tanker om at placere sig blandt de øverste to pladser, med 17 point op til både Esbjerg og Viborg.

- Vi er for langt fra at spille med om oprykning. Hvis det går rigtig godt, tror jeg godt, vi kan ende i top-fire, slutter Peter Sørensen.