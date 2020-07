Peter Sørensen efter nederlag: - Det forkerte hold vandt i dag

FODBOLD:Det er sjældent, at man ser voksne mænd græde. Om det var tilfældet i omklædningsrummet efter Hobros nederlag til Lyngby, og deres endegyldige farvel til 3F Superligaen, ved kun de tilstedeværende, men skuffelsen var ikke til at tage fejl af.

Cheftræner, Peter Sørensen, lignede i hvert fald en, der havde mere blanke øjne end normalt, da han mødte op i mixed zone efter kampen.

- Det var jo det værste, der skete i dag. Jeg synes, sådan set, at vi var meget tæt på, og at det egentlig var den forkerte vinder i dag. Set over hele turneringen som helhed, var det jo lige så rigtigt, at Lyngby overlevede i den forstand, at det var dem, der var fjerde-dårligst af os, der var tredje-dårligst, lyder det fra Peter Sørensen.

Han nævner, at det er den nye Superliga-struktur, som blev sat i gang for fire sæsoner siden, der gjorde, at de i dag fik en ekstra chance for at overleve og tage endnu en sæson i landets bedste liga.

- Jeg synes, at vi var meget tæt på at tage den ekstra chance, og jeg synes vi burde have vundet i dag, hvis man ser på målchancerne. Sådan gik det ikke, og derfor må jeg resignere og lykønske Lyngby med et år mere i Superligaen, siger han.

Han er meget tilfreds med sit mandskab, og mener at de leverede, tæt på, alt det de havde planlagt inden kampen.

- Holdet leverede det, jeg havde håbet på. Vi scorede to mål, som vi skulle. Vi skulle dog også sørge for, at de ikke scorede, og det lykkedes desværre ikke, fortæller Peter Sørensen.

Næste sæson bliver altså uden Hobro IK i 3F Superligaen, som nu skal have sat sig op til en sæson i 1. Division, med blandet andet Vendsyssel FF, og selvom overlevelse var inden for rækkevidde, så, ser han tilbage på en sæson med stolthed.

- Jeg er stolt af det hold, som er rykket ned. Vi har kæmpet mod alle odds, og vi er så tæt på en overlevelse. Spillerne kan være stolte af den præstation, de trods alt, har leveret i år, afslutter Peter Sørensen.