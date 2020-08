Peter Sørensen efter sejr: Der er en del, der kan blive bedre

FODBOLD:Hobro kom godt fra start i forberedelserne til den nye sæson, da holdet onsdag besejrede Vejle med 1-0 i en noget rodet testkamp, hvor det til tider var tydeligt, at begge mandskaber manglede mange topspillere.

Hobro måtte undvære både Edgar Babayan, Imed Louati, Pål Alexander Kirkevold og Don Deedson, og dermed var offensiven en sammensat størrelse med Mads Hvilsom, prøvespilleren Mustafa Marouf og Alexander Baun.

Og det var netop Mustafa Marouf, der allerede efter fem tre minutter scorede kampens eneste mål, da han flot dirigerede en perfekt diagonalbold fra en anden prøvespiller, Jacob Dehn, i nettet.

- Det var en lidt svær kamp, hvor der var mange forskellige i spil, der ikke har spillet sammen før. Og det var generelt svært at finde rytmen. Men vi så en meget stærk målmandspræstation, og der var enkelte andre, der gjorde det fornuftigt. Men kvaliteten kan helt klart blive bedre, siger træner Peter Sørensen.

- Det er jo altid en god idé at score mål, når man er inde som prøvespiller, og det er også en god idé at lægge op til dem, så det var godt. I det hele taget synes jeg, at Jacob gjorde en god figur, og på trods af, at vi stiller med et usammensat hold, så klarede vi det organisatorisk og spiller til nul. VI er i gang, o der er noget, der skal forbedres og noget, der skal rettes. Om en uge er der nogle spillere, der ikke skal være her, og så nærmer vi os et hold, og det skal nok blive godt, siger han.

Hobro må under alle omstændigheder undvære både Bayan og Louati på grund af karantæne i de første kampe.

- Det er da nok der, vi skal kigge på noget nyt, for defensiven er rimeligt sammenspillet, og midtbanespillerne er også godt sat sammen, så det vil jeg nok give dig ret i, siger Peter Sørensen.

Søndag spiller holdet testkamp på udebane mod AC Horsens med kampstart klokken 12.00.