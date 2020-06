Peter Sørensen efter vigtig udligning: Det kan vise sig at være altafgørende

FODBOLD:Søndag eftermiddag sikrede Hobro IK sig et vigtigt point på DS Arena, da de spillede 2-2 mod Lyngby BK i Superligaens sidste gruppespilsspillerunde

Hobro sikrede sig med det ene point en plads i gruppe to, som foruden dem selv, kommer til at bestå af AC Horsens, Randers FC og Esbjerg fB. Et point som er vigtigt at få med videre.

Peter Sørensen var glad efter kampen, og virkede lettet over, at de trods alt fik et enkelt point med videre.

- Et point i sidste sekund er altid et godt point - men det er mere end et point. Vi tager det med over i det næste forløb, og det er et nyt rygstød i forhold til Esbjerg, som vi får lagt yderligere afstand til, inden vi går ind til de sidste seks kampe - og det kan vise sig at være altafgørende, lyder det fra Hobro IK's cheftræner, Peter Sørensen.

Gruppesammensætningen betyder, at Hobro har et forspring på fem point til Esbjerg på sidstepladsen.

Efter en første halvleg hvor Hobro, med vilje, lignede nogen, der var lidt på hælene, fik de gjort kampen mere lige, da Peter Sørensen ændrede taktikken i pausen.

- I første halvleg synes jeg egentlig, at vi kontrollerer kampen uden bold - og det var en del af taktikken. Så udnytter vi, at de ikke er helt så friske i anden halvleg, og går højere op på dem. Vi kom godt ud og fik udlignet, og fortsatte så det momentum, ved at ligge lidt højere.

Han kunne efter en times spil se angriberen Imed Louati blive ekstremt skuffet over en udskiftning - så skuffet at han valgte at forlade stadion.

- Han er skuffet over at blive skiftet ud, og det er okay at være skuffet over. Han skal jo også forlade stadion på et tidspunkt, lyder det med et grin fra cheftræneren.