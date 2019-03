Peter Sørensen: Jeg så fightervilje i holdet

FODBOLD: Fredag aften vandt FC Midtjylland med 2-1 på DS Arena og tog dermed alle tre point mod Hobro - som de har gjort så mange gange før.

Men Peter Sørensen så alligevel noget positivt fra sit hold, selvom det blev første nederlag under den nye træners styre. Hobro kom nemlig tilbage i kampen i anden halvleg, da Edgar Babayan udlignede.

- Jeg synes, at der var fightervilje, og vi fik vist noget i et system, vi ikke har spillet så meget, siger Peter Sørensen.

Med tre angribere på toppen blev der også jagtet flere mål ovenpå udligningen.

- Det var det bedste hold, der vandt, men det endte med at være en hæderlig udgang på kampen for os. Så jeg ærgrer mig meget over ikke at få point, siger cheftræneren.

- Det er som udgangspunkt en vanskelig opgave, men jeg synes, at vi var godt forberedt. En god præstation giver dog ikke altid et godt resultat, slutter Peter Sørensen.

Hobro har kun fået point i en superligakamp mod FC Midtjylland én gang før. Det skete i 2015, hvor Jonas Dal førte nordjyderne gennem en målløs kamp mod ulvene.