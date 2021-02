Peter Sørensen stopper som cheftræner i Hobro

FODBOLD:Peter Sørensen trækker sig som cheftræner for superliganedrykkeren Hobro.

Det oplyser Hobro IK i en pressemeddelelse.

Peter Sørensen tiltrådte i 2019, hvor det lykkedes at blive i Superligaen. Men sæsonen efter måtte Hobro rykke ned, og nu ligger holdet som nummer otte i 1. division.

Ifølge pressemeddelelsen har Hobro IK nu en strategi om at kombinere erfarne spillere med unge dygtige talenter fra egen talentafdeling. Det har fået Peter Sørensen til at overveje sin fremtid i klubben:

- Siden efterårssæsonens afslutning har jeg haft nogle tiltagende tanker om, hvorvidt jeg er den rette til den mission, som Hobro IK nu står over for. Klubben har valgt at satse mere på at opbygge sin talentafdeling, og det er som alle ved en langsigtet proces. En proces, der nok passer bedre på en anden cheftræner end jeg selv, der har mere erfaring med at arbejde med en allerede etableret talentafdeling og bringe disse spilere det sidste stykke vej op til det højeste niveau, siger Peter Sørensen.

Assistenttræner Michael Kryger tager over her og nu, mens der ledes efter en ny cheftræner, og det arbejde er allerede begyndt, oplyser Peter Christensen, der er formand i Hobro IK. Ifølge ham går parterne fra hinanden i "gensidig enighed og harmoni".