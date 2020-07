Pirates forstærker holdet: Canadisk back til Aalborg

ISHOCKEY:Aalborg Pirates bekendtgjorde i sidste uge, at det er udenlandske spillere, der skal forstærke en allerede stærk trup, og fredag skrev klubben så under på en kontrakt med den canadiske back Carl Neill.

Canadieren kommer til Europa efter tre års ophold på Concordia University i Usports-ligaen i Nordamerika, hvor han har imponeret med et pointsnit på over et point pr. kamp.

- Carl er en stærk offensiv back, der kommer til at være en del af vores powerplay. Han har et godt skud fra blueline, hvor han også har et godt blik for spillet, hvor han kan sætte holdkammerater op til større chancer, udtaler sportschef Ronny Larsen.

Den 24-årige back spillede størstedelen af ungdomskarrieren ved Sherbrooke Phoenix i QMJHL, hvor han også var kaptajn i de sidste to sæsoner. Næsten 350 kampe i QMJHL inkl. slutspil har budt på 226 point fordelt på 50 mål og 176 assists.

I 2015 blev han draftet i 5. runde som nummer 144 af Vancouver Canucks, men fik dog ikke chancen for Canucks i NHL. I marts fik han en try-out kontrakt med Florida Everblades i ECHL, men dagen efter blev ligaen lukket ned grundet Covid-19.