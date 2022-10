Pilen peger i hver sin retning inden lokalbrag

FREDERIKSHAVN:Aalborg Pirates er holdet, som alle kigger efter i denne sæson. Som forsvarende dansk mester er der et vist forventningspres rettet mod piraterne, der i de seneste par kampe ikke har formået at vise det niveau, som mange forventer fra dem. Senest blev det til et nederlag i Vojens, og inden da tabte man klart til Herning på egen is.

De dårlige resultater kan måske forklares med flere skader på den defensive linje, men det ændrer ikke på, at piraterne ikke har det godt med to tabte kampe i træk.

- Det gør, at kampen har kæmpe betydning. Vi skal ud at have tre point, så vi kan komme tilbage på sejrskurs, siger Lasse Bo Knudsen. Præstationerne har på det seneste været både og. Der har været gode momenter i kampene, men så har der også været store personlige fejl, som vi skal have lukket ned for, siger vicekaptajnen.

At det så lige er mod Frederikshavn White Hawks gør ikke noget.

- Det er altid fedt at spille mod Frederikshavn. Der er altid lige det ekstra. Vi ved, at vi kan have det lidt svært mod dem, men det skal vi bare ud at ændre på, siger Lasse Bo Knudsen.

Absolut godkendt

I Frederikshavn kan man trods fredagens nederlag til Odense se tilbage på en indledning på sæsonen, som rutinerede Christopher Frederiksen er klar til at godkende.

- Det har været både op og ned, men i og med vi er i gang med at spille et helt nyt hold sammen i et nyt system, er vores indledning på sæsonen klart godkendt, siger Christopher Frederiksen, der som altid er garant for hårdt arbejde og målfarlighed.

- Den største forskel er, at vi vil spille lidt mere hockey nu i forhold til tidligere, hvor vi mere stod og afventede, at modstanderne skulle lave en fejl. Det er en stil, som i hvert fald passer mig perfekt. Jeg kan se nogle spændende perspektiver i det, siger Christopher Frederiksen.

Hvis indledningen på sæsonen skal helt op at ringe, så skal nederlaget i det første møde mellem White Hawks og Pirates gerne konverteres til en Frederikshavn-sejr i søndagens kamp.

- Vi havde langt hen ad vejen styr på Pirates i den første kamp, og der gav vi for meget væk. Kan vi lade være med det, så tror jeg, vi har en god chance for at vinde kampen, siger en af White Hawks' nøglespillere.

Der er kampstart klokken 19 i Frederikshavn.