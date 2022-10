Pinlig Brøndby-nedtur: Den værste oplevelse i karrieren

Brøndby-midtbanespilleren Mathias Greve er pinligt berørt på egne og holdkammeraternes vegne, efter at superligaklubben onsdag eftermiddag blev ydmyget med 0-4 af Aarhus Fremad i pokalturneringen.

Det siger han til DR efter nederlaget på Riisvangen.

- Det er en forfærdelig følelse. Det er pinligt. Jeg tror, det er den værste oplevelse i min karriere. Det er pinligt og pisse dårligt.

- Stort set alt gik galt. Det handler om mentalitet, og det er simpelthen for dårligt, at vi ikke mødte op fra start. Men der er et stort skridt fra, at det bliver svært, til det bliver pinligt, siger Mathias Greve.

Også Brøndby-anfører Andreas Maxsø er i kulkælderen efter blamagen.

- Det er rigtig, rigtig skidt. Vi mødte slet ikke op i dag. Og så må man sige, at de så spillede en meget, meget bedre kamp, end vi gjorde, og de var bedst på alle parametre i dag. Det er utrolig skuffende.

- Vi var bagud 0-2 efter en halv time og 0-3 ved pausen. Så er man ikke mødt op. Nogle gange er det svært at stå lige efter en kamp og sige, hvad fanden der skete, siger Maxsø til DR.

Aarhus Fremad styrede spillet i lange perioder, mens Brøndby havde svært ved at kreere chancer mod amatørspillerne.

Keeper Can Dursun roser sine holdkammerater og påpeger samtidig, at 2.-divisionsklubben viste en god mentalitet og den nødvendige kynisme.

- Hver gang vi fik muligheden, så stak vi kniven i dem.

- Vi ved godt, at Brøndby måske er et dårligt sted lige nu, og det udnyttede vi. Det er vores fortjeneste, at vi vandt, det er ikke Brøndbys. Hvis man slækker lidt på det, så bliver man braget midtover, uanset om man spiller i 2. division eller Superligaen, siger Can Dursun.

Aarhus Fremad er klar til pokalturneringens fjerde runde, mens Brøndby nu udelukkende kan fokusere på at komme væk fra nedrykningsstregen i Superligaen.

/ritzau/