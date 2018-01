Piotr Wozniacki: Vil ikke forstyrre Caroline med Piotr-snak

TENNIS: Al snak om grand slam-titler og indfriede drømme må vente til lørdag aften australsk tid.

Sådan lyder budskabet fra Caroline Wozniackis far og træner, Piotr Wozniacki, inden lørdagens finale mod rumænske Simona Halep ved Australian Open.

- Jeg vil ikke komme med for meget Piotr-snak. Jeg vil holde mine ben på jorden og kommentere det efter kampen, siger Piotr Wozniacki fredag formiddag i Melbourne Park.

To gange er det glippet for den danske tennisstjerne, der tabte finalen i US Open i 2009 og 2014 til henholdsvis Kim Clijsters fra Belgien og Serena Williams fra USA.

Denne gang står 26-årige Simona Halep på den anden side af nettet i en finale, hvor begge spillere har muligheden for at tage karrierens første grand slam-titel.

Foreløbig nøjes Wozniacki-lejren dog med at glæde sig over, at det danske tennis-es igen er nået hele vejen til finalen.

- Det er en stor ting at spille en grand slam-finale. Uden diskussion. Man arbejder så hårdt i mange år, og drømmen er at vinde en af de fire store turneringer, siger Piotr Wozniacki.

Han forventer en lige kamp i lørdagens finale mod Simona Halep. At Caroline Wozniacki har vundet de seneste tre indbyrdes opgør, betyder ikke noget, når de to går på banen lørdag morgen dansk tid.

- Det er fuldstændig lige meget. Det var indendørs og et andet underlag, så det kan vi ikke bruge til noget, siger Piotr Wozniacki.

Verdensetteren Simona Halep og Caroline Wozniacki har mødt hinanden seks gange siden 2012, og der står 4-2 i indbyrdes opgør i dansk favør.

Derfor blev fredagens formiddagstræning heller ikke brugt på at diskutere strategien mod den rumænske fighter.

- Caroline ved godt, hvordan hun skal spille. Det er nummer et mod nummer to. De har mødtes flere gange før, men i morgen bliver det en kamp med mange nerver og adrenalin, så det handler om at finde sit eget spil, siger Piotr Wozniacki.

Caroline Wozniacki spiller finale mod Simona Halep ved Australian Open lørdag morgen klokken 9.30 dansk tid.

/ritzau/