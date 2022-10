Pirat fejrer forlængelse med pointfest

AALBORG:Aalborg Pirates ser ud til at have fundet melodien efter et veloverstået gruppespil i Champions Hockey League. De hidtidige fem Metalliga-kampe i oktober er alle blevet vundet af piraterne.

En af de pirater, der har stået stærkest i billedet er Anders Koch, der netop har forlænget sin kontrakt med Pirates, så den også gælder de to næste sæsoner.

- Det fungerer utroligt godt her i Pirates. Det er alt lige fra faciliteterne til de mennesker, der er i og omkring klubben. Det er bare det hele, der passer godt til mig. Derfor giver det god mening for mig, at jeg har forlænget med Pirates, siger Anders Koch.

Han ser ud til at have fundet sin helt rette hockey-hylde i Aalborg, hvor netop Kochs spidskompetencer er i høj kurs.

- Jeg får lov til at bruge mit skøjteløb utroligt meget her i Pirates. Det er i forvejen et hurtigt spillende hold, og vi har mange skøjtestærke spillere. Det gør det hele meget nemmere, når man kører på samme remskive, siger Anders Koch.

Han var stærkt spillende i slutspillet i sidste sæson, hvor han var med til at sikre Pirates et sæt guldmedaljer. Det kan meget vel tænkes, at han får lov til at gentage den bedrift i løbet af den nye kontraktperiode.

- Det er da helt sikkert målet, at vi skal vinde mere guld. Det er jo kun medaljer og pokaler, som det handler om i en klub som Aalborg Pirates, siger Anders Koch.

Pirates-backen har været en pointmaskine i de seneste kampe. I de seneste to Pirates-kampe har han leveret seks point. Senest en elegant scoring til 1-1 mod Odense Bulldogs, men det er dog fredagens fem point fra Koch mod SønderjyskE, som står stærkest i det personlige billede.

- Det er naturligvis noget jeg vil huske. Det er da et højdepunkt i min karriere. Nogle gange flasker det sig bare. Det er altid skønt, når dem, man afleverer til, ender med at score, siger Anders Koch, der er glad for at have fået hul på point-bylden.

- Det betyder meget. Vi skal jo gerne producere point. Samtidig ved vi godt, at vores job også er at spille god defensiv ishockey, hvor vi først og fremmest skal have pucken ud af vores egen zone, men det hjælper jo altid på det samlede indtryk, når man som back kan lave nogle point, siger Anders Koch.

Med fem ligasejre i træk har Aalborg Pirates sat sig til rette på førstepladsen, og det ligner alt andet lige en Final4-billet til de forsvarende mestre og Final4-vindere.

- Vi kan jo selv afgøre det. Så må vi se. Jeg har ikke regnet på, hvor mange point vi skal have for at komme med, men det kan jo blive tæt i år, og så bliver det jo måske små marginaler. Jeg tror dog på, at vi kommer med, siger Anders Koch, der er glad for den stime, som Pirates har sat sammen.

- Vi sender et signal til resten af ligaen om, at vi kan spille rigtig god ishockey, når vi er på 100 procent. Når vi spiller godt, så er vi dygtige.

- Champions Hockey League har også hjulpet os, fordi det har været så stærke modstandere, vi har mødt. Det har vi lært meget af, men det er klart, at vi nu kan sætte større fokus på ligaen, men den har nu hele tiden været højt prioriteret, fordi vi ved, at det er den vigtigste turnering, vi er med i, siger Anders Koch.

Anders Koch er noteret for seks point i denne sæsons 12 ligakampe.