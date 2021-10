Pirat-kaptajnen gik forrest i comeback

ISHOCKEY:Julian Jakobsen blev dagens mand i skysovs for Aalborg Pirates, da han med en udligning til 2-2 og et sejrsmål til 3-2 blev den store helt i udekampen mod Rungsted.

Det var ellers Rungsted Seier Capital, der var kommet bedst fra land. Allerede efter 49 sekunders spil bragte Jacob Gammelgaard hjemmeholdet i front, hvilket lagde grundstenen til en kamp, som blev lige gennem langt de fleste af de 60 ordinære minutter.

I løbet af de første 20 minutter måtte piraterne to gange overleve undertalsperioder, mens man omvendt ikke formåede at kapitalisere af en enkelt overtalsperiode. Derfor var det Rungsted, der kunne gå til den første pause i front.

Pirates har op til denne sæson hentet Patrick Bjorkstrand til klubben på en fire år lang kontrakt, og den investering er han allerede godt i gang med at betale tilbage af på. Han stod inden kampen i Rungsted noteret for 19 point i 15 kampe, og i 2. periode udbyggede han den fine statistik, da han var mand for en udligning til 1-1 cirka midtvejs i kampen.

Glæden over udligningen blev dog af den korte slags, da Rungsteds ungarske forward Donat Szita blot seks sekunder efter 1-1-scoringen atter bragte mesterholdet i front. Pirates kørte efterfølgende godt på, men ind ville pucken ikke.

Derfor var det med begyndende panderynker på Aalborg-bænken, da man havde rundet første halvdel af 3. periode uden at få udlignet.

Bekymring blev dog vendt til smil, da Julian Jakobsen udnyttede et powerplay til at udligne for piraterne med lidt over syv minutter tilbage af kampen.

Trods stor ivrighed for at afgøre kampen i ordinær tid fra begge hold måtte der tages overtid i brug for at finde en vinder.

I det altid underholdende tre mod tre-spil var det Aalborg Pirates, der trak sig sejrrigt ud af den duel. Igen var det kaptajn Jakobsen, der var mand for at sende pucken over stregen. Han afgjorde kampen til Pirates' fordel, da der var spillet næsten to af de potentielle fem minutters overtid, og dermed gjorde han busturen hjem til Aalborg noget nemmere at fordøje.

Med overtidssejren er Pirates på en øjeblikkelig andenplads to point efter Frederikshavn White Hawks. Begge klubber står noteret for 16 kampe.