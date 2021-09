Pirat-profil drømmer om flere lokalbrag: Det kunne være den ultimative DM-finale

ISHOCKEY:Aalborg Pirates er tre for tre indtil videre i denne sæson. Mod Frederikshavn White Hawks var Aalborg Pirates i perioder af kampen presset, og her var keeper George Sørensen en afgørende skikkelse for piraterne, der endte med at hive en 2-1-sejr i land.

- Det var en god aften. Vi sad på meget af spillet, men vi vidste også, at Frederikshavn bare ville komme afsted, når de så chancen. Det var ikke noget taktisk, der gjorde, at jeg skulle lave de redninger. Det er bare sådan, at nogle gange hopper pucken ikke din vej, og så var White Hawks gode til at komme den anden vej, siger George Sørensen, der nød at have tilskuere tilbage på lægterne til et nordjysk derby.

- Det er mega fedt. Det er noget, jeg har savnet helt vildt. Med alle de mennesker i hallen, blev det hele lidt varmere. Ja jeg havde det faktisk ret varmt inde på isen, men det er noget, der giver mig smil på læberne at tænke på, siger George Sørensen, der har stor respekt for de nordjyske kollegaer.

- Frederikshavn spiller noget god ishockey. De står godt i banen, og så er de farlige på de kontraer. De har også hentet godt ind som supplement til deres gode stamme af danskere, så Frederikshavn bliver et svært hold at møde, konstaterer George Sørensen.

Han lægger ikke skjul på, at han nyder opgørene mod Frederikshavn White Hawks lidt ekstra, og derfor er den dygtige målmand frisk på en eventuel slutspils-serie mod naboerne mod nord.

- Det kunne da være et drømmescenarie, hvis vi mødte dem i en DM-finale. Det kunne være fedt.

Mens George Sørensen skulle forhindre White Hawks i at score, fik Mikkel Højbjerg åbnet sin målkonto med scoringen til 1-0.

Mikkel Højbjergs føringsmål udløste en regn af bamser fra tribunen. Foto: Martin Damgård

- Det var ikke så kønt, men den blev proppet ind, og det var fint at få scoret det første mål i sæsonen, konstaterer Mikkel Højbjerg, der nød kulissen med over 4.000 tilskuere i hallen.

- At få mennesker i hallen igen betyder, at det nærmest er som at spille sin første professionelle kamp igen. Det er stort, og det giver helt sikkert et boost til holdet. Det er bare sjovere, siger Mikkel Højbjerg.

Den energiske forward havde gerne set, at Pirates havde lukket kampen med endnu en scoring, men også her var der kredit til Frederikshavn for en ligeværdig matchning.

Vi styrede den første halvdel af kampen, men så kom Frederikshavn godt tilbage. De fik også presset godt på mod slutningen. Det var måske ikke helt den måde, som vi gerne ville have afviklet kampen på, men de gjorde det også svært for os, og vi kan glæde os over, at vi vandt kampen, konstaterer Mikkel Højbjerg.