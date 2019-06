Pirater hapser talent i høgereden

ISHOCKEY: Engang var det et helt og aldeles forbudt skifte, men trafikken af spillere mellem de to nordjyske ishockeyrivaler er steget i de senere år.

Den 20-årige forward Marcus Pedersen bliver den næste, der tager skridtet, når han denne sommer skifter fra Frederikshavn White Hawks til Aalborg Pirates. Her skal han forsøge at få gang i skøjterne igen efter en skadesplaget sæson, hvor han kun fik en håndfuld kampe på høgenes mandskab.

- Marcus Pedersen er et ungt talent, som vi har haft kigget på nogle sæsoner. Igennem hele hans ungdomskarriere har han haft et godt øje for målet, og han har et stort potentiale, som vi tror rammerne i Aalborg vil få gavn af, siger Pirates' cheftræner, Garth Murray, i en pressemeddelelse.

Marcus Pedersen er i øvrigt søn af den tidligere ishockeyspiller Jesper Pedersen, der startede sin karriere i Aalborg, inden han siden tog til Frederikshavn, hvor han havde sine bedste år som spiller.